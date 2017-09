Il Segreto di Marta / Commento prima: la resa dei conti

Il Segreto di Marta, in prima Tv su Canale 5

Sta per tornare in prima serata su Canale 5 un nuovo episodio della miniserie Il Segreto di Marta. La prima puntata è andata in onda iera sera e ha introdotto i protagonisti della serie, Marta è senza dubbio il personaggio più interessante, essendo dotata di un potere straordinario: la cura delle persone malate. Trovandoci nel medioevo, un profilo come quello di Marta viene visto con sospetto dalle persone e quando non le riesce il miracolo con la compagna del castellano è costretta alla fuga. Durante il viaggio, caratterizzato da mille difficoltà, incontrerà Christian, un giovane cavaliere che decide di proteggerla dai pericoli.

I suoi compagni non si fidano molto della ragazza e quando scoprono che Marta è ricercata dagli scagnozzi del castellano, vorrebbero cacciarla. Marta riceverà protezione da Christian ma la loro possibile storia d'amore rischia di crollare sul nascere visti i pregiudizi culturali che aleggiano sui protagonisti. Nella puntata di questa sera, l'ultima della fiction, scopriremo cosa ne sarà del loro rapporto.

