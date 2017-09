JUPITER - iL DESTINO DELL'UNIVERSO/ Su Italia 1 il film con Mila Kunis (oggi, 6 settembre 2017)

il film fantascientifico nella prima serata di Italia 1

MILA KUNIS E CHANNING TATUM NEL CAST

Jupiter - Il destino dell'universo, il film in onda su Italai 1 oggi, mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola fantascientifica del 2015 scritta e diretta dalle sorelle Wachoski, che si sono occupate anche della sua produzione. Il film, è stato interpretato da Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean e Eddie Redmayne. Mila Kunis è stata protagonista di numerose pellicole americane, come Il cigno nero, Bad Moms - Mamme molto cattive e 90 minuti a New York. Channing Tatum è invece noto soprattutto per il suo ruolo principale nella saga cinemtatografica dedicata a Step Up, in cui interpreta i panni di un abile ballerino di hip hop. Jupiter - Il destino dell'universo è stata la prima opera cinematografica prodotta in formato 3D dalle Wachoski, Prima che la scelta ricadesse definitivamente sul Mika Kunis, la produzione affidò il ruolo di Jupiter a Natalie Portman che però non accettò l'offerta. Solo alla fine il ruolo da protagonista venne assegnato alla Kunis.

LA TRAMA DEL FILM

La storia del film è ambientata in un prossimo futuro non troppo lontano nel tempo. Tra i protagonisti troviamo Jupiter, una ragazza russa impiegata come addetta alle pulizie assieme alla sua amata zia. Nel corso di un attacco perpetrato da una nuova razza aliena approdata sulla Terra, Jupiter viene miracolosamente tratta in salvo da Caine, un soldato inviato dal pianeta Titus Abrasax. Caine fa parte di una delle dinastie più potenti dell'intero sistema planetario ed è inoltre a capo di un colosso industriale che ha come obiettivo quello di raccogliere il DNA delle creature che abitano i vari pianeti abitabili, per poi produrre un particolare tipo di siero. Quest'ultimo è in grado di donare eterna giovinezza a chi lo utilizza. Al momento tra gli eredi della Abrasax è in corso un aspa lotta legata alla successione e scatenata dall'improvvisa scomparsa della matriarica. Caine svela a Jupiter che in realtà la razza umana è frutto di un esperimento alieno messo a punto proprio dagli Abrasax. Il fratello di Caine, il terribile Balem, desidera annientare gli umani, in quanto portatori dei geni della matriarca scomparsa. Riusciranno Caine e Jupieter a salvare le sorti dell'intera umanità?

