JUSTIN BIEBER / Friends esordisce alla quinta posizione nella Euro Chart (oggi, 6 settembre)

Justin Bieber (Instagram)

Le ottime notizie riguardanti il successo di Justin Bieber non sono da più una novità: da anni la pop star canadese riesce ad infrangere un record dopo l'altro nelle classifiche musicali di tutto il mondo. L'ultimo di essi riguarda la versione remix di Despacito che ha conquistato il primo posto della chart Billboard Hot 100 per la 16° settimana consecutiva, uguagliando il risultato che solo Mariah Carey in passato era riuscita ad ottenere. Tale brano è stato inoltre dichiarato da Spotify il tormentone dell'estate 2017, riuscendo ad ottenere il maggior numero di download di ogni altra canzone al mondo. Ma come sta andando l'ultimo singolo pubblicato da Justin Bieber lo scorso 17 agosto? Friends, questo il nome della canzone in questione, è nato dalla collaborazione tra il canadese e Bloodpop e per il momento i suoi risultati possono essere ritenuti più che soddisfacenti anche se non eccellenti.

Friends raggiunge la top 5 della classifica europea

Dopo l'annullamento delle ultime tappe del tour mondiale di Justin Bieber, qualcuno aveva vociferato che potesse arrivare per lui il momento di una lunga pausa dalla musica. C'era persino chi sosteneva che potesse abbandonare definitivamente il mondo che l'ha reso ricco e famoso, anche se tali rumor sono stati smentiti dal diretto interessato nel migliore dei modi. Da qualche settimana, infatti, Bieber ha fatto conoscere la sua nuova hit Friends, che già in passato era stata presentata dai pochi fortunati presenti in una discoteca milanese. In poco più di due settimane, la nuova canzone ha raggiunto circa 10 milioni di visualizzazioni su Youtube, piazzandosi nella Top 20 della Billboard Hot 100 americana. In Europa ha fatto meglio con la quinta posizione dell'Euro Chart, un dato positivo anche se non paragonabile al colpaccio di Pink che già al suo esordio ha raggiunto la prima posizione con What About Us.

