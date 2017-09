KATIE FFORDE - RITORNO A EAST POINT/ Si Rai 1 il film con Martin Rapold (oggi, 6 settembre 2017)

il film romantico nel primo pomeriggio di Rai 1

Katie Fforde - Ritorno a East Point, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 14.00. Una pellicola romantica che è stata diretta da Carlo Rola nel 2016 e vede come protagonisti Martin Rapold e Regula Grauwiller a cui si aggiungono nomi del calibro di Anja Nejarri, Matthias Ziesing, Noah Kraus, Kate Avalone e Jim Boeven. Il film è ispirato al libro omonimo della scrittrice Katie Fforde, nome d'arte di Catherine Rose Gordon-Cumming, una scrittrice inglese e autrice affermata di romanzi rosa. Ritorno a East Point è il 23esimo capitolo di una lunga serie di prodotti per il piccolo schermo, fra cui si annovera il più conosciuto Il sogno di Harriet, diffuso nel 2001 e prodotto in Germania, come gli altri lavori. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

Eric Turner concorre per diventare membro del Congresso di Boston anche grazie al supporto della moglie Julie. L'impegno nel mondo della politica lo porta tuttavia a subire diverse pressioni e a sottoporre la famiglia allo stesso stress. A questo si aggiungono le continue interferenze nella vita familiare ad opera di Robin Jennings, la PR di Eric, mentre Julie si ritrova costretta ad abnegare se stessa ed il proprio lavoro come fisioterapista a favore della carriera del marito. Nonostante questo, Julie alla fine è contenta che Eric abbia ottenuto un posto nel Congresso, dato che può realizzare gli obbiettivi politici per i quali la coppia si è battuta per anni.

Allo stesso tempo, Julie ed il figlio 21enne, Jacob, sono costretti a stare sotto la luce costante dei riflettori mediatici, che li spingono ad assumere un ruolo ben preciso come moglie e figlio di un funzionario politico importante. La carriera di Eric subirà in seguito uno scossone quando verrà arrestato mentre guida la sua auto in stato d'ebrezza e accusato di aver assunto un comportamento improprio alla guida. Per questo motivo la stampa locale e soprattutto il giornalista Cary, lo sottoporranno ad una gogna mediatica. Eric tuttavia sospetta che l'evento sia collegato ad una trappola creata da un rivale rancoroso, mentre Julie realizzerà che il marito conduce in realtà una doppia vita e che Robin non è solo la responsabile del suo ufficio per le relazioni con il pubblico.

