Katie Holmes e Jamie Foxx stanno insieme / I due attori escono allo scoperto sulle spiagge di Malibù

Katie Holmes e Jamie Foxx

Il Daily Mail ha pubblicato foto inequivocabili che confermano la relazione tra Katie Holmes e Jamie Foxx. La coppia è stata fotografata mentre passeggiava su una spiaggia di Malibu mano nella mano. Entrambi hanno dato l'impressione di essersi accorti dei fotografi presenti ma non hanno cercato di nascondersi. Le prime indiscrezioni di una loro relazione risalgono addirittura al 2013, a distanza di un anno dal divorzio col noto attore Tom Cruise, padre della piccola Suki. Entrambi hanno sempre negato però la relazione tra loro. Foxx ha parlato della Holmes come di un’amica, aggiungendo che si trattava di notizie inventate. L’ex stella di Dawson’s Creek rilasciò addirittura un’intervista divertita riguardo il loro presunto legame nel corso della trasmissione Entertainment Tonight.

I DUE ATTORI "BECCATI" SULLE SPIAGGE DI MALIBU'

Con il sorriso sulle labbra e una sicurezza da fare invidia, l’attrice dichiarò di essersi rapportata con la consueta allegria a quei gossip, terminando la sua smentita con un lapidario: “È falso al 100%”. E invece sembra proprio essere il contrario. Ricordiamo che Katie Holmes è divenuta celebre per il ruolo di Joey Potter nella serie TV Dawson's Creek. Il suo primo ruolo cinematografico importante è nei film Generazione perfetta e Schegge di April, con cui riceve una candidatura al Satellite Award. Altro suo ruolo importante è quello di Rachel Dawes in Batman Begins diretto da Christopher Nolan. Nel 2011 interpreta Jacqueline Kennedy nella miniserie TV I Kennedy. Nel 2015 entra nel cast della serie TV Ray Donovan. Nel 2017 si è iscritta all'università di Harvard per seguire un corso di Entertainment, Media e Sports.

