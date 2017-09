L'AGGUATO/ Su Iris il film con Alec Baldwin e James Woods (oggi, 6 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Iris

L'agguato, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola drammatica che è stata diretta da Rob Reiner nel 1996. Un cult d'autore imperdibile e con attori straordinari come Alec Baldwin, James Woods e Virginia Madsen. Il film, uscito nelle sale cinematografiche nel 1996, è servito a riportare in auge o addirittura a far conoscere a molti un caso giudiziario considerato di secondo piano ma che, nelle idee del regista e della produzione offriva una testimonianza vivida e diretta di quello che sono state le lotte per i diritti civili durante gli anni cinquanta e sessanta e di come molte persone che si sono macchiate di atti atroci siano riuscite a farla franca grazie all'occhio benevolo delle autorità competenti, spesso tolleranti verso la popolazione bianca colpevole di crimini ai danni di persone di colore. Il titolo della versione americana del film è 'Ghost from Mississipi', in cui la parola ghost è un chiaro rimando alla tipica veste bianca con cappuccio appuntito indossata dai membri del Ku Klux Klan. In italiano è stato necessario trasformare il titolo originale in un più neutrale 'L'agguato', facendo riferimento alle circostanze in cui venne ucciso Edgar Evers. Nella nomenclatura italiana però è stato lasciato come sottotitolo la dicitura 'Ghosts from the past', a indicare il cold case che nel corso del film viene riaperto dall'agente Bobby Delaughter. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

Il film è ambientato negli Stati Uniti, più precisamente nel Mississipi, negli anni sessanta, il contesto sociale è molto difficile, siamo negli anni della segregazione razziale e in piena lotta per il riconoscimento dei diritti civili alle persone di pelle nera. E proprio un attivista per i diritti civili, il famoso Edgar Evers, e il suo omicidio per via di un colpo di fucile fanno da introduzione a quelle che saranno le vicende della pellicola. Accusato per l'uccisione di Evers è Byron De La Beckwith, suprematista bianco, che viene immediatamente bloccato dalle autorità ma, dopo due processi conclusi con un nulla di fatto, viene nuovamente rimesso in libertà essendo considerato innocente. Trascorreranno trent'anni quando Bobby Delaughter, assistente del procuratore distrettuale, riuscirà a far riaprire questo cold case supportato da Myrlie, vedova di Edgar Evers interpretata da una superlativa Woopie Goldberg. Delaughter metterà a repentaglio il proprio patrimonio, la sua incolumità fisica e la stabilità della sua famiglia, agendo in uno stato ancora con tratti fortemente razzisti, ma riuscirà a portare nuovamente a giudizio Byron De La Beckwith.

