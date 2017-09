MA CHI TI HA DATO LA PATENTE?/ Su Rete 4 il film con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia (oggi, 6 settembre 2017

il film comico nel pomeriggio di Rete 4

FRANCO FRANCHI E CICCIO INGRASSIA NEL CAST

Ma chi ti ha dato la patente?, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 16.40. Una pellicola di genere commedia che vede come protagonista la celebre coppia di comici formata da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Il film è stato diretto da Nando Cicero, la pellicola risale al 1970, grazie ad un soggetto studiato dal regista al fianco di Bruno Curbucci, Mario Di Nardo e Mario Amendola, quest'ultimo padre del personaggio icona interpretato da Tomas Milian in diversi film. Amendola era inoltre zio di Ferruccio Amendola, padre dell'attore Claudio Amendola. Oltre a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, nel cast sono presenti nomi del calibro di Renato Baldini, Aldo Bufi Landi, Eugene Walter, Nino Terzo, Gino Pagnani, Luca Sportelli, Angela Luce, Salvatore Baccaro, Ignazio Balsamo e Alfonso Tomas. Le musiche sono invece ad opera del compositore italiano Carlo Rustichelli. Ma adesso, scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM COMICO

Franco e Ciccio interpretano in "Ma chi t'ha dato la patente?" due imprenditori e titolari di un'autoscuola, che tuttavia non può contare su un gran numero di clienti. Proprio per questo, la coppia di amici finiscono per vivere una vita di stenti e si ritrovano a dormire lungo il Tevere a bordo di un barcone. La sfortuna per i due protagonisti non finisce qua e si ritrovano ben presto derubati della loro auto, ma con grandi sforzi riusciranno ad acquistarne un'altra. I soldi usati per l'acquisto provengono inoltre da una cliente, che li ha pagati per dare una mazzetta ad un esaminatore. In seguito conosceranno Jane e Deborah, due giovani donne americane che si iscriveranno alla loro autoscuola. Il problema maggiore per le due ragazze non consiste tanto nell'ottenere la patente, ma nel ricevere il permesso di soggiorno che le permetta di rimanere in Italia. Per risolvere il tutto, Franco e Ciccio accetteranno in seguito di fidanzarsi con le due americane, mentre queste ultime due si avvarranno di uno sporco stratagemma per riuscire a conseguire la patente. Alle spalle di Franco e Ciccio, Jane e Deborah installeranno infatti nell'auto usata per l'esame un dispositivo elettronico in grado di aiutarle nella guida, che produrrà alla fine una serie di gag e incomprensioni. Ciccio e Franco saranno infatti convinti di aver trovato un metodo di insegnamento geniale, riuscendo ad attirare diversi clienti all'autoscuola.

