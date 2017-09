MARIO BRENNA/ Lady Diana e Dodi Al Fayed: chi è il fotografo che immortalò l'amore segreto (Pomeriggio 5)

Mario Brenna,il fotografo del bacio tra Lady Diana e Dodi Al Fayed

Mario Brenna ha aspettato 20 anni per parlare di quel bacio tra Lady Diana e Dodi Al Fayed: il fotografo, che immortalò il loro amore segreto, sarà protagonista della nuova puntata di Pomeriggio 5. Oggi, dunque, nello studio di Barbara d'Urso si parlerà del paparazzo che in un'intervista a La Verità ha ricordato l'emozione di quel giorno. La principessa e il miliardario egiziano erano sul ponte, abbracciati mentre guardavano il panorama, poi si sono baciati. «Io, che ero stato freddo fino a quel momento, capisco di aver scattato una foto simbolo. Diana era divorziata da un anno e non c'era fotografo al mondo che non avrebbe voluto coglierla mentre abbracciava felice il suo nuovo compagno. Allora ho lanciato un urlo di liberazione», ha raccontato Mario Brenna, che ha scattato così la foto della vita. Quegli scatti, venduti ai principali rotocalchi del mondo, gli hanno permesso di guadagnare una fortuna: un milione di euro circa.

IL RACCONTO DEL PAPARAZZO 20 ANNI DOPO

Mario Brenna non ha mai parlato di quella foto per una ragione precisa: il 31 agosto 1997, a meno di un mese dallo scoop, Lady Diana e Dodi Al Fayed muoiono in un tragico incidente. «Ho visto anch'io alla tv le immagini della morte di Diana e Dodi. Ho pianto, sono andato in crisi, ho pensato a lei che aveva solo 36 anni e che sorrideva felice davanti all'obbiettivo. Ho deciso che non ne avrei più parlato per 20 anni», ha dichiarato il fotografo. Ha deciso di parlare dopo due decenni e lo fa in grande stile Marco Brenna, perché il fotografo ha mandato in edicola anche un libro con il suo racconto minuto per minuto dello scoop. Ha raccontato anche i segreti della trattativa frenica per la vendita delle foto, le confidenze a St. Moritz con Gianni Agnelli, il quale voleva sapere tutto. E poi l'inseguimento nell'ultima settimana di agosto, quando la coppia fece un'altra crociera tra Montecarlo, Portofino, Portovenere, l'Elba e la Sardegna.

