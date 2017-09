MASSIMO RANIERI/ L’artista napoletano all’Arena di Verona (Pavarotti, un’emozione senza fine)

Massimo Ranieri

LA NAPOLETANITÀ SI RISPECCHIA NEI SUOI SPETTACOLI

Massimo Ranieri è tra gli ospiti che prendono parte all’emozionante spettacolo in scena all’Arena di Verona, Pavarotti un’emozione senza fine. Uno spettacolo che sarà proposto questa sera su Rai 1 per la conduzione di Carlo Conti ed in occasione del decimo anniversario della scomparsa. Ranieri è a sua volta uno straordinario artista che facendo leve sulle sue radici napoletane riesce sempre e comunque a mettere in scena esibizioni dal grandissimo tasso emozionale. In una recente intervista rilasciata a La Repubblica, Ranieri ha parlato di come nei suoi spettacoli ci sia sempre un richiamo alla sua Napoli: “C’è tutta quella Napoli che l’Italia non conosce quasi per niente, e che la stessa Napoli sembra aver dimenticato. La città del primo Novecento, una città europea, internazionale, la città delle “macchiette”: Pisano e Cioffi, Nino Taranto. Quell’ironia leggera, surreale, quell’uso appena accennato del dialetto: la “macchietta” non è mai totalmente in napoletano, si usa spesso un italiano ironico, elegante. A testimonianza di un’epoca in cui la nostra cultura non era ghettizzata, ma parlava al mondo”.

LA SOMIGLIANZA CON EDUARDO DE FILIPPO

Ranieri oltre ad essere uno straordinario cantante, fin da giovane è stato molto apprezzato come attore di talento. Una qualità spesso insita nei napoletani vista l’eccezionale tradizione teatrale alimentata negli anni dai vari Peppino De Filippo, Eduardo Scarpetta, Totò, Nino Taranto e Eduardo De Filippo. A proposito del celebre Eduardo De Filippo, in un’intervista a Il Corriere della Sera, Ranieri ha parlato di una certa somiglianza fisica e di un suo grande maestro: “La somiglianza l’ho ereditata tutto da mio padre. Mia madre, quando scherzava con lui, gli diceva: ’Statte zitte, Eduà’… L’ho incontrato solo una volta, durante le prove con Strehler de ’L’anima buona di Sezuan’ di Brecht. Si avvicinò, e mi disse: ’Guagliò, ma pecché nun vuoi faticà co’ mme’, perchè non vuoi lavorare con me? Chissà chi, e perché, gli aveva detto una cosa simile. Figuriamoci. Poi ho interpretato i suoi testi per Raiuno. Un grande maestro? Romolo Valli. Un mostro. Un monumento assoluto. Era capace di recitare straordinariamente “Enrico IV” di Pirandello e, tra una battuta e l’altra, dettare una lettera ufficiale alla segretaria che prendeva appunti dietro le quinte. Ricordo il suo rapporto con Giorgio De Lullo. Una coppia irripetibile, nella vita e in scena. Mai visto un affiatamento, un affetto, una stima reciproca simili”.

