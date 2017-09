Magda Gomes mamma bis / È nata Iris Elizabeth, seconda figlia della modella e del principe austriaco

Magda Gomes mamma

Un altro fiocco rosa per la bella Magda Gomes: la modella 39enne ha partorito la sua secondogenita, Iris Elizabeth, nata dopo Yasmin Marie-Alice. Seconda figlia quindi per Magda e il principe Heinrich Friedrich Wilhelm Hanau Von Schaumburg, che insieme hanno celebrato questo nuovo arrivo in famiglia con un dolce scatto e un bellissimo messaggio con il quale hanno annunciato che adesso il loro "giardino è completo": “E' sbocciata due giorni fa - ha scritto la Gomes su Instagram - Il nostro fiore di settembre è Iris, è qui per portare gioia e momenti indimenticabili alla nostra famiglia, è una bambina davvero speciale e ha scelto me in un momento difficile, per questo mio piccolo angelo ti auguro di essere sempre felice e allegro. Possa Dio guidarti e proteggerti per tutta la vita e spero di crescere insieme e diventare anime migliori".

SECONDA FIGLIA PER LA MODELLA MAGDA GOMES

La showgirl brasiliana, ex volto di Markette, è al settimo cielo così come suo marito, il principe austriaco che ha sposato in gran segreto nel 2012. Solo pochi mesi fa Magda Gomes aveva annunciato con grande gioia l'arrivo di un altro figlio sempre attraverso i social, scrivendo: "Sono stata benedetta ancora una volta, un altro angelo sta arrivando", oggi la bellissima coppia festeggia la nascita della sorellina di Jasmine, che ha ormai 4 anni. È da tempo ormai che la modella non appare in tv, una scelta arrivata dopo le nozze. Oggi infatti è una moglie e mamma felice e fa la stilista: ha disegnato una linea di costumi da bagno per la prossima estate.

