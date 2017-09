NEK/ Il cantante ospite sul palco dell’Arena (Pavarotti, un’emozione senza fine)

Nek

IL PERIODO MIGLIORE DELLA SUA VITA

Va in onsa oggi l’attesa serata evento Pavarotti, un’emozione senza fine. Una manifestazione per omaggiare e ricordare a dieci anni dalla prematura scomparsa il grande Luciano Pavarotti. Tra gli artisti che saliranno sul palco dell’Arena, figura anche il nome di Filippo Neviani meglio conosciuto dal proprio pubblico con il nome d’arte di Nek. Per lui questa è senza dubbio una stagione molto positiva anche grazie alla collaborazione con il rapper milanese J-Ax dalla quale è nato un vero e proprio tormentone come Freud. Infatti, in una recente intervista il cantante ha evidenziando come questo sia il periodo migliore della propria vita: “Qual'è la parte della mia vita migliore? Sinceramente: questa. È uno dei periodi più belli della mia vita. Io un Sanremo come quello che ho fatto nel 2015 lo auguro a tutti. Oggi ho finalmente la consapevolezza per godermi quello che mi sta succedendo. Quando ero giovane, ero più attento a piacere agli altri, a convincere tutti. Oggi se non piaccio a qualcuno me ne faccio presto una ragione, take it easy”.

LA SUA SECONDA GIOVINEZZA ARTISTICA

Nek in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato dell’album Unici ed in particolare di come stia vivendo una sorta di seconda giovinezza artistica e non solo. Sull’ultimo lavoro discografico uscito nel 2016 e dal quale è stato estratto lo scorso marzo il singolo Freud ha rimarcato: “Fare un disco è come fare un viaggio, una continua sorpresa, vedi dal finestrino qualcosa che non ti aspettavi, ti fermi a curiosare, prendi tempo: le canzoni sono come fiori chiusi, devi fare in modo che si aprano nel modo più dolce possibile. Un disco così elettronico però non lo avevo mai fatto, e sono contento di come la mia elettronica rimanga “umana”. Poi ha voluto enfatizzare il concetto di seconda giovinezza artistica: “La seconda giovinezza ti viene con l’entusiasmo, la curiosità: il mondo visto con occhi da curioso è un gran bel mondo. E poi determinate scelte artistiche mi hanno permesso di sbocciare di nuovo, come andare a Sanremo, rimettermi in gioco, 18 anni dopo che Laura non c’è mi aveva cambiato la vita, con un pezzo non sanremese”.

