Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 6 Settembre 2017

E' un momento di grande crisi per il Toro che non si sente realizzato in diverse cose e soprattutto nel campo del lavoro. A volte servirebbe riflettere, ma sembra che in questo periodo si finisca solo ed esclusivamente per combinare guai. E' un momento in cui il vento tira contro, attenzione però a complicarsi la vita da soli. Anche l'Ariete non si sente al massimo, perché da una parte ci sono alcune situazioni che regalano belle emozioni e sensazioni, ma dall'altra si vive con affanno un presente avido di gioie. Si è anche un po' troppo pessimisti a volte, guardare al domani col sorriso sulla bocca potrebbe essere la soluzione a tanti mali. Lo Scorpione è un combattente nato e nonostante ci sia qualche nemico di troppo da fronteggiare in questo momento non si da per vinto e riesce sempre a reagire a testa alta. Attenzione però a mettere troppa carne sul fuoco.

AMORE, CRISI PER IL CAPRICORNO

L'Ariete è chiamato proprio in questi giorni a una continua verifica delle sue relazioni amorose. A volte ci si sente un po' spaesati e non si riescono a prendere le decisioni giuste, fin troppo spesso però ci si ritrova a dover prendere delle decisioni che possono regalare qualche senso di colpa. Il Toro sentimentalmente è in un periodo di riflessione, non riesce a decidere cosa fare del suo futuro. I Gemelli non devono fare l'errore di accettare delle avventure che possono portare solo altre complicazioni. Il Cancro è confuso anche se questa sarà una giornata molto utile dal punto di vista degli incontri. L'Acquario deve provare a recuperare invece in amore dove a volte si sente sconfitto e non riesce a reagire, anche se ha la forza per provare a dire sempre la sua. Il Capricorno invece sta attraversando una vera e propria crisi con il partner e non sempre sarà facile mettere le cose al loro posto. Se si tiene veramente a una persona c'è necessità di parlarci per bene.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' interessante seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, durante la consueta rubrica Latte e Stelle, andare a fare un parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi mercoledì 6 settembre 2017. Sicuramente per l'Ariete si sta mettendo in moto un periodo particolare, già da ieri c'erano le prime avvisaglie e oggi arrivano conferme sul come gestire un rapporto d'amore che non sembra dare più soddisfazioni come un tempo. Attenzione alle scelte precipitose che si rischia di avere dei ripensamenti. Anche i Gemelli non sono in un grande momento e fin troppo spesso devono accettare di fare buon viso a cattivo gioco, occhio a non farlo tropo. Il Toro è stressato, più di ieri, il lavoro si sta accumulando e non si riesce ad essere sereni nella gestione delle cose. Attenzione ad esagerare perché in questo momento c'è sicuramente voglia di fare, ma non si può strafare. Il Sagittario è stanco, non vuole però mollare e come ieri continua la sua rincorsa a situazioni interessanti che vanno assolutamente coltivate con amore.

