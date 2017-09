PAOLO LIMITI/ Dalle polemiche su Justine Mattera alla storia d’amore con Isabella Biagini (Pomeriggio 5)

Paolo Limiti (LaPresse)

Justine Mattera posta molto spesso sui social foto che la ritraggono in atteggiamenti sensuali e provocatori. Tutto ciò non è stata preso bene da molti follower della bionda ed è divampata subito la polemica. In molti infatti hanno ritenuto il gesto poco carino a poche settimane di distanza dalla morte dell'ex marito Paolo Limiti. Questo uno dei tanti commenti: "Con il povero Paolo ancora caldo". La risposta di Justine Mattera non si è fatta attendere: "Sono l'ex moglie mica la vedova. Mio marito in effetti è caldissimo". La replica dell'ex di Paolo Limiti ha indispettito ancora di più follower. Uno in particolare ha ritenuto la risposta irriguardosa ritenendo assurdo il non avere un minimo di gratitudine e dispiacere vero la persona che l'ha lanciata sul piccolo schermo. Justine Mattera è così ancora una volta al centro della polemica dopo la scomparsa di Paolo Limiti. Molti infatti non avevano gradito nemmeno l'ultimo saluto social della showgirl al compianto conduttore. Questo quello che scrisse su Instagram aveva scritto: "Sembra ieri. A te che mi hai creato una carriera. Love you". Un commento che è stato ampiamente criticato come pure la sua assenza ai funerali dell'ex marito. Ripercorriamo ora in breve la sua vita privata. Dal 2000 al 2002 è stata sposata col conduttore televisivo Paolo Limiti. Dal 2009 è sposata con l'imprenditore Fabrizio Cassata, da cui ha avuto due figli: Vincent (2007) e Vivienne Rose.

PAOLO LIMITI: DUE GRANDI AMORI NELLA SUA VITA

Isabella Biagini e Paolo Limiti, una storia d'amore vissuta intensamente tra l'attrice e il compianto Limiti. Queste alcune dichiarazioni della Biagini: "Entrambi gli uomini, due boss dello spettacolo, mi proposero una storia seria addirittura il matrimonio, ma io non sentivo i 'violini'. Inoltre non capivo perché ci provassero con me: io ero un'attrice di talento, non sono mai scesa a compromessi, non ho mai avuto bisogno di 'buoni compagni' o 'spinte'. Così scappai via da entrambi e da allora mi fecero, uno da una parte e uno dall'altra, terra bruciata intorno. Hanno cercato di copiarmi i capelli, i lustrini, le paillettes, hanno cercato di far 'biaginare' le altre ma non si può essere Anna Magnani solo indossando una parrucca simile ai suoi capelli. All'epoca il mio unico grande amore era Paolo Limiti". La conferma dell'amore sincero e forte che provava la Biagini nei confronti di Paolo Limiti.

© Riproduzione Riservata.