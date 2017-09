PAVAROTTI, UN'EMOZIONE SENZA FINE / Su Ra1 la serata dedicata a Luciano Pavarotti dall'Arena di Verona

Luciano Pavarotti, primo piano (Archivio)

IL RICORDO IN MUSICA DI PAVAROTTI

Pavarotti “and friends”, ma anche i colleghi e tutti quegli artisti che sono cresciuti ascoltando l’inconfondibile voce del grande tenore modenese: è questo il fil rouge di Pavarotti - Un’emozione senza fine, la serata-evento di mercoledì 6 settembre che Rai 1 dedica a Luciano Pavarotti in occasione del decennale della sua scomparsa. Condotto da Carlo Conti, lo show che verrà trasmesso in diretta dalla suggestiva cornice dell’Arena di Verona nasce nell’ambito di una serie di iniziative che la "Fondazione Pavarotti 10th Anniversary" aveva in programma per questo 2017 (e il cui ricavato sarà devoluto in parte anche all'UNHCR), tra il ricordo della carismatica figura dell’artista originario di Modena e la riscoperta delle esibizioni più celebri che l’hanno proiettato nell’Olimpo della lirica moderna. E per rendere omaggio a uno dei personaggi italiani ancora oggi più conosciuti in tutto il mondo si è mobilitato nientemeno che il gotha della musica italiana e internazionale: sul palco dell’Arena scaligera non saliranno solo gli ex sodali Placido Domingo e José Carreras, coi quali a suo tempo Pavarotti diede vita al progetto dei Tre Tenores, ma anche altri esponenti di quella musica pop e leggera a cui “Big Luciano” strizzava sempre l’occhio, convinto com’era che la lirica dovesse avere la più ampia diffusione, anche tra i cosiddetti profani.

TUTTI GLI OSPITI DELLA SERATA

Tra i protagonisti della serata in musica che aprirà i battenti a partire dalle ore 21.25 non ci saranno solo gli amici di una vita, ma anche alcune “voci” appartenenti alla nuova generazione di emuli di Pavarotti, tra cui i tenori Vittorio Grigolo e Francesco Meli, oltre a Fabio Armiliato e Angela Gheorghiu, coi quali il “Maestro” aveva avuto modo di collaborare alcuni anni prima della morte. Accanto a loro, ecco anche il trio de Il Volo e il duo di violoncellisti balcani dei 2Cellos, mentre sarà presente solamente in collegamento Andrea Bocelli. Per quanto riguarda gli esponenti del cantautorato nostrano ci saranno invece Zucchero (uno degli habitué proprio del Pavarotti & Friends) ed Eros Ramazzotti, oltre a Giorgia, il modenese Nek, Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia che si esibirà in una personale versione di Caruso, cogliendo così l’occasione di ricordare non solamente Pavarotti ma anche Lucio Dalla. Infine, “frammenti” di vita e aneddoti dell’ex compagno di Nicoletta Mantovani verranno anche da Fabio Fazio, suo storico amico e uno degli ospiti speciali della serata, assieme al Premio Nobel per la Pace Rigoberta Menchú e ad Alessandro Del Piero, mentre uno dei momenti “clou” di Pavarotti - Un’emozione senza fine sarà la presentazione, da parte di Nicola Piovani, di una lirica inedita scritta apposta per il decennale e intitolata emblematicamente Luciano.

