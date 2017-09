PLACIDO DOMINGO/ Le parole contro Il volo (Pavarotti, un'emozione senza fine)

Placido Domingo

IL RICORDO DELL'AMICO

Il 6 settembre, su Rai Uno, andrà in onda lo show Pavarotti, un'emozione senza fine, una serata evento per celebrare i 10 anni della scomparsa di Luciano Pavarotti. Saranno tantissimi gli artisti a salire sul palco per celebrare la voce che ha conquistato il mondo, tra cui Placido Domingo. Quest'ultimo, insieme a Josè Carreras, ha interpretato uno dei momenti più alti della carriera dell'artista. I tre sono ancora una vera e propria leggenda e recentemente vi sono stati accostati i ragazzi de Il Volo, capaci di rendere la lirica un fenomeno pop. Tuttavia, lo stesso Domingo, qualche tempo fa, ha detto la sua su questo nuovo fenomeno. Protagonista de Una notte magica, aveva espresso delle riserve sui tre Tenorini."Loro sono simpatici, hanno belle voci. Ma non sono cantanti d'opera, anche se nel loro repertorio di musical e canzoni hanno aggiunto delle arie. Potevano fare una carriera pop, diversa, invece hanno deciso di ispirarsi a noi tre" furono le sue parole al Corriere della Sera.

UNA VITA PER LA LIRICA

Placido Domingo è una delle star a salire sul palco per lo show Pavarotti, un'emozione senza fine e per lui sarà un modo per celebrare uno dei suoi amici e colleghi. Domingo è un tenore lirico-drammatico, cantante d'opera ma anche direttore d'orchestra. E' il direttore generale della Washington National Opera e della Los Angeles Opera. Secondo un sondaggio inglese, è al 58 posto nella lista dei 100 geni viventi. Domingo si è esibito in una lunga serie di ruoli tenorili in lingua italiana, francese e tedesca ma anche interpretato anche ruoli da baritono, come ad esempio in Rigoletto. Il suo repertorio è vastassimo e comprende anche la musica liederistica e leggera con brani in spagnolo, inglese e italianoè. A partire dagli a nni '90 inizia il periodo in cui si impone presso il grande pubblico, anche grazie all'esperienza dei Tre Tenori e dimostrando molta disinvoltura e audacia azzardata in ruioli estremi alla soglia dei sessant'anni.

