POMERIGGIO 5/ Anticipazioni e ospiti del 6 settembre: cronaca e gossip con gli ex gieffini?

pomeriggio 5

Siamo ormai a metà della prima settimana di messa in onda per la nuova edizione di Pomeriggio 5 e Barbara D'Urso può dirsi soddisfatta del risultato ottenuto. Un ottimo esordio e grande riscontro sui social (anche se non tutti sono sempre complimenti), la regina del trash è tornata facendoci dimenticare il fatto che l'estate è finita e che presto anche le scuole riapriranno. Ma quali saranno i temi di oggi? Il programma tornerà nel pomeriggio di Canale 5, ancora una volta alle 17.10 circa, per tenerci compagnia per quasi due ore tra cronaca e gossip. Ad aprire la puntata di oggi, come sempre, saranno i temi caldi della nostra cronaca. Lo stupro di Rimini, la questione vaccini e il gossip saranno al centro della nuova puntata di Pomeriggio 5, a chi sarà ospite in studio?

EX UOMINI E DONNE E GIEFFINI IN STUDIO?

Come di consueto, anche oggi non ci sono rivelazioni importanti sugli ospiti presenti a Pomeriggio 5 ma, sicuramente, non mancheranno ex volti noti dei reality. Ieri la coppia Tonon-Margherita Zanatta ha tenuto banco nella seconda parte della trasmissione tra pettegolezzi e risate e anche oggi succederà lo stesso. I due non dovrebbero essere in studio ma, in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, siamo sicuri che le starlette non mancheranno nello studio di Barbara D'Urso. E se toccasse agli ex di Uomini e donne? Sotto la lente in questi giorni sono finiti Christian e Tara. Si è parlato di una loro crisi, poi smentita dall'ex corteggiatrice, saranno in studio per spiegare cosa sta succedendo?

