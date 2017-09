QUANDO MENO TE LO ASPETTI/ Su Canale 5 il film con Kate Hudson (oggi, 6 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su La5

KATE HUDSON NEL CAST

Quando meno te lo aspetti, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola statunitense girata nel 2004 dal regista Gary Marshall, una commedia che vede come protagonisti Kate Hudson nella parte di Helen Harris e un cast di attori americani molto variegato. Partecipano infatti al film John Corbett nel ruolo del Pastore Dan Parker, Felicity Huffman nella parte di Lindsay Davis, Hayden Panettiere nel ruolo di Audrey Davis e Joan Cusack nella parte di Jenny Portman. Kevin Kilner interpreta Ed Portman, Spencer Breslin è Henry Davis, Héctor Elizondo ha il ruolo di Mickey Massey, Helen Mirren interpreta la parte di Dominique, Amber Valletta ha il ruolo di Martina Allegretta e Abigail Breslin quello di Sarah Davis. Quando meno te lo aspetti' è una pellicola che all'epoca ha sfruttato il grande successo di una attrice come Kate Hudson che ha caratterizzato molto i primi anni Duemila del cinema statunitense, partecipando a diverse pellicole di successo come 'Quasi famosi'. Ma ecco adesso la trama del film nel dettaglio.

QUANDO MENO TE LO ASPETTI, COME FINIRA'?, ECCO LA TRAMA DEL FILM

La protagonista del film è Helen Harris, una manager di modelle che nella vita ha solo certezze e vive con grande soddisfazione il proprio successo professionale. Le abitudini di Helen, immersa nel mondo della moda e poco attenta alle esigenze della sua famiglia, cambiano completamente quando una tragedia si abbatte su di lei, visto che deve fare i conti con la morte della sorella. Nel momento in cui la sua carriera stava per compiere il definitivo salto di qualità, Helen si ritrova a dover accudire i figli della sorella, i suoi tre nipoti Audrey, Sarah ed Henry. Proprio il rapporto con l'adolescente Audrey si rivelerà problematico e foriero di mille liti, e se non bastasse il rapporto burrascoso con la nipote adolescente, per Helen c'è anche la sorella Jenny a creare problemi, visto che era la donna a volere l'affidamento dei nipoti, pur rivelandosi decisamente meno affidabile di Helen. I tre nipoti di Helen frequentano una scuola che ha come preside il Pastrore Dan Parker, che una volta conosciuta Helen inizia a corteggiarla, per Helen dunque arriverà il momento di prendere decisioni-chiave sulla sua vita.

