STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il segreto di Marta (mercoledì, 6 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, mercoledì 6 settembre 2017, è possibile apprezzare sui canali facenti parte del gruppo Mediaset vari programmi adatti a tutti i membri della famiglia. Tra questi, andranno in onda film in prima visione usciti poco tempo fa al cinema e hanno riscosso un discreto successo al botteghino sul grande schermo e quindi ci si aspetta una discreta audience anche per la loro prima messa in onda sul piccolo schermo. Quello che potrebbe essere il programma più seguito della serata è Il Segreto di Marta, fiction che verrà trasmessa in prima tv e in prima serata su Canale 5. Sul resto dei canali, andranno in onda il film fantascientifico Jupiter - Il destino dell'universo su Italia 1, il film comico Febbre da cavallo - La Mandrakata con Gigi Proietti protagonista, La5 trasmetterà un tono diverso con la pellicola dramamtica Quando meno te lo aspetti mentre l'intrattenimento sarà di casa su Mediaset Extra con I tre tenori. Restano a tema cinema i canali Iris e Italia 2, Top Crime e Boing invece manderanno in onda le serie tv una dal genere crime e l'altra dedicata ad un pubblico più giovane. Dopo questa introduzione, passiamo al dettaglio della programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5, come anticipato, sarà trasmessa per la prima volta in Italia Il Segreto di Marta. Fiction di produzione tedesca che narra le vicende della guaritrice Marta, una donna scaltra e piena di risorse che dovrà affrontare diverse sfide in uno dei periodi più bui della storia dell'umanità, il medioevo. In seconda serata sempre su Canale 5 invece, andà in onda il film di culto Il sesto Senso, che vede come protagonista Bruce Willis. Su Italia 1 andrà in onda l'interessante film di fantascienza Jupiter-il destino dell'universo. La pellicola, diretta dalla coppia di registi Lily e Lana Wachowski, racconta le vicende di Jupiter, una normale ragazza che si ritroverà inconsapevolmente al centro di un complotto segreto che deciderà il destino dell'intero universo conosciuto. In seconda serata verrà trasmesso il film Kick Ass 2, divertente commedia a sfondo supereroistico. Sul canale Rete 4 ci sarà un classico del cinema italiano, Febbre da Cavallo - La Mandrakata. Commedia all'italiana con attori di grande calibro quali Gigi Proietti e Nancy Brilli. A seguire su Rete 4 andrà in onda il film Commedia Sexy, pellicola dai tratti piccanti che sfrutta la comicità di noti personaggi televisivi, ad esempio Ricky Tognazzi ed Elena Sofia Ricci.

Sul canale La5 verrà trasmesso il film Quando meno te l'aspetti, con la bella attrice Kate Hudson. Il film si concentra su una donna che improvvisamente dovrà prendersi cura dei tre nipoti rimasti orfani che cambieranno radicalmente il suo stile di vita. Su Mediaset Extra andrà in onda la replica de I tre tenori, programma rimasto nella storia della televisione italiana grazie alla contemporanea partecipazione dei presentatori Corrado, Raimondo Vianello e Mike Bongiorno. Sul canale Iris verrà trasmesso il film L'agguato, un thriller che si incentra su una vicenda legale accaduta negli Stati Uniti d'America durante l'anno 1989. Su Italia 2 ci sarà il grande cult della commedia italiana Fantozzi, in memoria del compianto attore Paolo Villaggio, scomparso poche settimane fa. Su Top Crime andrà in onda il serial televisivo Rizzoli & Isles con le puntate della 6 stagione, mentre sul canale Boing sarà trasmesso il telefilm Io Sono Frankie.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21:10, Il segreto di Marta, serie tv

Canale 5 ore 23:00, Il Sesto Senso, film

Italia 1 ore 21:15, Jupiter - Il destino dell'universo, film

Italia 1 ore 23:50, Kick Ass 2, film

Rete 4 ore 21:15, Febbre da cavallo - La Mandrakata, film

Rete 4 ore 23:30, Commedia Sexy, film

La5 ore 21:10, Quando meno te lo aspetti, film

Mediaset Extra ore 21:15, I Tre tenori, intrattenimento

Iris ore 21:00, L'Agguato, film

Italia 2 ore 21:10, Fantozzi, film

Top Crime ore 21:10, Rizzoli & Isles, serie tv

Boing ore 21:20, Io Sono Frankie, serie tv

