STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Pavarotti-Un'emoione senza fine (mercoledì, 6 settembre 2017)

Per la prima serata di oggi, mercoledì 6 settembre 2017, i programmi delle reti Rai sono stati abbastanza differenziati anche se il palinsesto è caratterizzato principalmente da film, sono stati scelti generi diversi tra l'azione su Rai Due con il film Con Air, la commedia su Rai Tre con Hugh Grant in Imprevisti d'amore-Nine months, l'horror su Rai 4 con The Exorcist e il thriller su Rai Movie con la pellicola 88 minuti. Il genere musicale occupa invece la prima serata di Rai Uno con Pavarotti-Un'emozione senza fine e Rai 5 con il film documentario Bad company. Infine, la proposta di Rai Premium che dedica la prima serata a Madre Teresa che avrà certamente molti consensi. Su Rai Uno in seconda serata è previsto il docu-film "Nel nome del popolo italano"e su Rai Due il telefilm "Squadra speciale Cobra 11". Il "TG Regione e il TG3 Linea notte estate" precederanno il programma "Fuori orario Cose mai viste". Ma dopo questa breve presentazone, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Imperdibile l'evento musicale presentato da Carlo Conti su Rai Uno. E' una serata speciale dedicata al tenore Luciano Pavarotti, scomparso dieci anni fa. Ad omaggiare l'artista ci saranno anche Andrea Bocelli, Giorgia, Josè Carreras e Placido Domingo. L'evento andrà in onda in diretta dallo spettacolare Anfiteatro di Verona. "Con Air" è il titolo della pellicola in onda su Rai Due, la regia è di Simon West, gli attori sono Nicolas Cage, John Malkovich, Ving Rhames e John Cusack. A bordo di un aereo adibito allo spostamento di prigionieri c'è anche Cyrus Grissom, un pericoloso delinquente che riuscirà ad aizzare i compagni causando una rivolta generale. Piacevole il film commedia proposta da Rai Tre intitolato "Imprevisti d'amore-Nine Months", del regista Chris Columbus, con Hugh Grant, Tom Arnold, Julianne Moore e Joan Cusack. Quando Rebecca annuncia al fidanzato Samuel di aspettare un bambino, lui non è per niente entusiasto. L'uomo si fa prendere dall'ansia perché è convinto di non essere in grado di fare il padre.

La relazione tra i due finisce. Gli amanti del brivido possono seguire su Rai 4, in prima visione "The Exorcist", la serie di genere horror prodotta negli Stati Uniti nel 2016. E' la versione televisiva del famoso romanzo uscito nel 1971 dello scrittore William Peter Blatty. Quello di questa sera è il primo dei dieci episodi contenuti nella prima stagione. Angela Rance crede che sua figlia sia posseduta dal demonio, quindi chiede aiuto a padre Ortega che, a sua volta, dovrà chiedere l'intervento di un prete esorcista. Geena Davis, Alfonso Herrera e Ben Daniels sono gli attori principali. Rai 5 sceglie un film documentario di Jon Brewer, il titolo è "Bad Company", proprio come la band musicale britannica che ha portato in giro per il mondo il genere hard rock già dal 1974. Il documentario ripercorre la storia del famoso gruppo musicale che ha alle spalle oltre quarant'anni di carriera.

Rai Movie intratterrà i telespettatori con i film horror "88 minuti" di Jon Avnet, con il grande Al Pacino nel ruolo del protagonista Dottor Jack Gramm, Leelee Sobieski, Alicia Witt e Deborah Kara Unger. A breve un pericoloso serial killer sarà giustiziato. Di fronte ad un ennesimo assassinio compiuto secondo le solite modalità, lo psichiatra che ha voluto fortemente la sua cattura comincia a dubitare della colpevolezza dell'uomo. Grande film Tv quello in onda su Rai Premium che si intitola "Madre Teresa" e racconta i momenti più importanti che hanno accompagnato l'esistenza di "Madre teresa di Calcutta", da quando era bambina fino alla fine dei suoi giorni. La regia è stata curata da Fabrizio Costa che ha scelto l'attrice britannica Olivia Hussey per il ruolo del personaggio religioso. Altri interpreti sono Sebastiano Somma, Enzo De Caro, Laura Morante e Michael Mendl.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.25 Pavarotti - Un'emoione senza fine, evento musicale

Rai Due ore 21.20 Con Air, film genere azione-drammatico

Rai Tre ore 21.15 Imprevisti d'amore - Nine months, film genere commedia

Rai 4 ore 21.00 The Exorcist, serie televisiva genere horror

Rai 5 ore 21.15 Bad company, film - documentario genere musicale

Rai Movie ore 21.10 88 minuti, film genere thriller

Rai Premium ore 21.20 Madre Teresa, film TV genere drammatico

