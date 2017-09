Stefano De Martino e Gilda Ambrosio / Foto, amore confermato: baci e tenerezze a Milano!

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio (Chi)

A Ibiza in estate è scoppiato un nuovo amore e ormai non ci sono più dubbi che Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stiano insieme. Il ballerino e la modella-stilista si sono conosciuti grazie ad amici in comune e da allora non si sono più separati vivendo la loro storia in maniera intensa. Il settimanale Chi li ha beccati proprio negli ultimi giorni alla Fondazione Prada a una mostra. Lei infatti è appassionata d'arte e ha coinvolto Stefano De Martino in un lunga spiegazione delle mostra curata dall'artista Francesco Vezzoli sulla televisione e la Rai negli anni 70. Il ballerino non si è tirato indietro, anzi ha visitato l'esposizione accanto alla sua Gilda. Pare che per amore della Ambrosio, anche lei napoletana, abbia deciso di fermarsi per più tempo a Milano. Ma non è tutto: l'altra sera è stato avvistato in un noto ristorante milanese insieme alla sua dolce metà. Le foto social, pubblicate da un amico, sono state prima postate e poi rimosse in maniera tempestiva per non lasciare tracce delle serate d'amore di Stefano.

STEFANO DE MARTINO: LA FOTO CONFERMA IL NUOVO AMORE

Stefano De Martino ha rivisto l'ex Belen Rodriguez in un momento davvero speciale: il primo giorno di scuola del proprio figli. I due hanno voluto essere presenti a questo evento che vede protagonista il loro Santiago. La Rodriguez ha postato su Instagram una foto del bimbo di spalle con la didascalia: “Posso dire che questo giorno è stato uno dei giorni più emozionanti della mia vita….. ti amo piccolo mio, con tutte le mie forze”. Scatto social anche per De Martino, che ha pubblicato una foto in bianco e nero che vede padre e figlio mano nella mano mentre percorrere il corridoio della scuola. Al di là dell'occasione nel rivedere Belen Rodriguez nel cuore di Stefano ora c'è solo Gilda Ambrosio.

