THE SIXTH SENSE -IL SESTO SENSO/ Su Canale 5 il film con Bruce Willis (oggi, 6 settembre 2017)

The sixth sense - Il sesto senso, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere thriller che è stata diretta da M. Night Shyamalan nel 1999 che accende le luci su un brillante Bruce Willis e su un giovanissimo Haley Joel Osment. Al loro fianco, troviamo nel cast nomi del calibro di Olivia Williams, nei panni della moglie del protagonista, Toni Collette, Trevor Morgan, Peter Anthony Tambakis, Donnie Wahlberg, Glenn Fitzgerald e Mischa Barton. Secondo la classifica AFI del 2007, il film di Shyamalan è una delle cento migliori pellicole americane, il successo riscosso è evidente anche dall'incasso di oltre 672 milioni di dollari, un bottino fra i più generosi della Storia del Cinema. Numerosi inoltre i riconoscimenti ottenuti da registi e attori non protagonisti, come le sei nomination all'Oscar conquistate l'anno successivo alla diffusione, due candidature ai Golden Globe e molti altri ancora. Shyamalan è stato premiato come Miglior Regia con un Empire Award, mentre Osment ha ricevuto il Kansas City Film Critics Circle Award come Miglior attore non protagonista ed un MTV Movie Award come Miglior Performance rivelazione maschile. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

Enigmatico e intrigante, The Sixth Sense - Il Sesto Senso, si concentra fin dalla sua prima scena sullo psicologo Malcolm Crowe e sull'aggressione subita da un giovane paziente. Dopo aver ricevuto un importante riconoscimento per il suo lavoro nell'infanzia, Crowe e la moglie verranno presi di mira da un ragazzo armato di pistola, che rimprovera allo psicologo di non averlo aiutato con i disturbi mentali di cui è affetto. Subito dopo, spara a Crowe ed infine si uccide. Diversi mesi dopo, lo psicologo è profondamente cambiato a causa dell'aggressione ed ha modo di lavorare con il piccolo Cole, un bambino di 9 anni che afferma di essere terrorizzato da qualcosa di misterioso. Nonostante lo specialista cerchi di aiutarlo, si imbatterà in una serie di ostacoli inspiegabili e paranormali, mentre cerca di sopravvivere alla scelta della moglie di prendere le distanze. Nonostante le difficoltà nel seguire il caso di Cole, Crowe decide di proseguire e scoprire le motivazioni che spingono il bambino ad avere così paura. Dopo aver conquistato la sua fiducia, lo stesso giovane paziente gli rivelerà di avere un dono particolare e di vedere i morti. Scopre così che vive sotto pressione a causa delle sue visioni, spesso tragiche e violente, che lo spingono a rinchiudersi sempre di più in se stesso. Trovata la soluzione, il compito dello psicologo sarà salvare Cole prima che sia troppo tardi ed assolvere allo stesso tempo se stesso dal fallimento precedente. Grazie alle allucinazioni di Cole riuscirà inoltre a chiarire diverse morti considerate naturali o misteriose, fino a che il bambino non gli rivelerà il suo ultimo e shockante segreto.

