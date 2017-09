UNA VITA/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Liberto riesce a sedurre Rosina?

Una Vita

Le conseguenze del rilascio di Cayetana terranno banco anche nella puntata di Una Vita, il onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Mauro sarà furioso con Humilidad che lo aveva rassicurato sulla presenza del fermacarte nell'appartamento della Sotelo Ruz. In realtà le cose non sono andate come previsto, a causa della dichiarazione della stessa Humilidad a Teresa: temendo che l'amica venisse ingiustamente incastrata per la morte di Ursula, la maestra era riuscita a disfarsi della prova falsa priva dell'arrivo della Polizia ad Acacias 38. Tale gesto verrà oggi confermato allo stesso Mauro durante l'ennesima discussione della coppia, durante la quale Teresa deciderà di porre fine definitivamente a qualsiasi rapporto sentimentale con l'ispettore. Ma un nuovo avvenimento potrebbe oggi causare un nuovo colpo di scena: Cayetana chiederà a Fabiana di preparare del tè, nonostante l'avvertimento di Servante riguardo l'ostruzione della canna fumaria. Ne conseguirà una pericolosa nube di fumo...

Liberto e Rosina insieme nel fiume: sarà presto amore?

Nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio saranno molti i personaggi alle prese con importanti problemi da risolvere: il primo di essi sarà Leandro, che deciderà di porre fine a qualsiasi collaborazione con Susana trovando un nuovo lavoro lontano da Acacias 38. Oltre a lui sarà bene tenere sotto controllo anche i movimenti di Liberto, sempre più attivo nel suo tentativo di conquista ai danni di Rosina. Lo studente chiederà a Rosina di accompagnarlo per una passeggiata nei pressi del fiume e qui farà un bagno senza nulla addosso. La madre di Leonor sarà visibilmente sconvolta, riuscirà a resistere ad una nuova tentazione? Trini sarà più che mai decisa a completare il suo piano per incastrare Clemente anche se la situazione sembrerà sfuggirle di mano. Per questo Victor le chiederà di non andare troppo oltre, dicendole che avrà solo tre giorni di tempo per vendicarsi dell'usuraio: diversamente sarà lui stesso a raccontare tutta la verità a Ramon e Maria Luisa.

