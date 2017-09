UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Alex Migliorini lascia il lavoro per un futuro da modello? (Trono Classico)

Alex Migliorini

Alex Migliorini è il nuovo tronista gay di Uomini e Donne. Il 22enne ha già registrato la sua prima puntata e, con il video di presentazione, ha conquistato il pubblico del programma di Maria De Filippi. Alex che ha alle spalle una famiglia pronta a sostenerlo sempre, per inseguire il suo sogno d’amore, ha lasciato il suo lavoro. Come ha svelato davanti alle telecamere di Uomini e Donne, Alex lavorava come parrucchiere. Prima di cominciare la sua avventura sul trono, però, ha deciso di lasciare il suo lavoro come mostrano le foto pubblicate dal Vicolo delle News. Un cambiamento radicale per Alex Migliorini che, in vista della popolarità che raggiungerà nel corso dei prossimi mesi, ha deciso di dare una svolta immediata alla propria vita. Bello e con un fisico prestante, Alex Migliorini, nel programma di Maria De Filippi, oltre all’amore, troverà anche il successo? Esattamente com’è accaduto a tutti i ragazzi che sono passati nello studio di Uomini e Donne prima di lui, anche Alex entrerà sicuramente a far parte di un’agenzia di spettacolo cominciando a girare l’Italia per eventi e serate. Il nuovo tronista di Uomini e Donne, dunque, ha messo definitivamente nel cassetto le forbici da parrucchiere?

MATTIA MARCIANO E IL SOGNO DI UNA FAMIGLIA

Mattia Marciano sogna di formare una famiglia e di portare avanti lo studio dentistico avviato con la sorella. Il tronista napoletano, davanti alle telecamere di Uomini e Donne, rivela di non avere sogni di gloria ma di sperare per il proprio futuro di avere una vita serena, accanto a quella che sarà la mamma dei suoi figli. “Cerco una brava ragazza che sia legata ai miei stessi valori e abbia voglia di costruire qualcosa di solido insieme a me. Voglio una ragazza responsabile, con obiettivi ben precisi e che faccia di tutto per raggiungerli. Spero di trovarla a Uomini e Donne, una ragazza che mi dia la scossa e che mi tenga testa, che possa starmi accanto con tutte le mie contraddizioni e che abbia voglia di innamorarsi come me”, ha dichiarato l’ex corteggiatore di Desirèe Popper. Nessun grillo per la testa, dunque, per Mattia Marciano che si definisce un ragazzo serio, educato e all’antica. Tra le tante corteggiatrici di Uomini e Donne, dunque, Mattia troverà la donna della sua vita?

