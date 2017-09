UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: il messaggio di Giorgio Manetti per le sue pretendenti (Trono Over)

Gemma Galgani

Giorgio Manetti non ha alcuna intenzione di cambiare per soddisfare le aspettative delle sue pretendenti. Dopo la prima registrazione del trono over di Uomini e Donne, il cavaliere è sicuro di ciò che vuole e, dalla sua pagina Facebook, lancia un messaggio a tutte le donne che, nei prossimi mesi, decideranno di andare a corteggiarlo in tv. “Ma poi ti alzi un giorno e capisci che: la perfezione degli altri non è migliore della tua imperfezione, il loro ordine non è meglio del tuo disordine, la loro ipocrisia non è assolutamente meglio della tua sincera pazzia… E allora… Síi te stesso e vola via”, ha scritto Giorgio che, dopo aver cercato di accontentare Gemma, non ha più alcuna intenzione di cambiare la propria indole. Single, amante della libertà e dell’indipendenza, Giorgio Manetti è disposto anche a restare solo qualora non dovesse trovare una donna disposta ad accettare la sua indipendenza anche in amore. Tutte le future pretendenti di Giorgio, dunque, sono avvisate!

GEMMA GALGANI TORNA TRA LE BRACCIA DI MARCO FIRPO?

Gemma Galgani appare sempre più malinconica sui social. La dama del trono over di Uomini e Donne, dopo aver annunciato la fine della sua storia d’amore con Marco Firpo, ha cominciato a pubblicare su Facebook stati tristi. Nell’amore con il cavaliere dai lunghi capelli biondi, Gemma aveva creduto fortemente. Dopo aver fatto fatica a superare la fine della sua storia d’amore con Giorgio Manetti, Gemma sperava di aver trovato in Marco il suo principe azzurro. La favola d’amore, però, si è interrotta dopo pochi mesi lasciando un vuoto sempre più profonda nella dama che, nonostante le numerose delusioni, non perde la speranza di trovare il vero amore. Gemma, dunque, nel corso dei prossimi mesi, accetterà di avere un confronto con Marco e di ricominciare a frequentarlo? Il cavaliere, del resto, durante la prima registrazione, ha dichiarato di non considerare affatto chiusa la sua storia con Gemma.

