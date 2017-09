Un posto al sole: Gaetano prepara la sua vendetta contro Franco (Anticipazioni puntata 6 settembre)

Un posto al sole

L'intromissione di Franco in faccende che non lo riguardano è da sempre motivo di guai per lui. I telespettatori di Un posto al sole conoscono bene questo ripetuto errore di Boschi che in passato ha messo in pericolo tutta la sua famiglia a causa di questa sua tendenza ai guai. A confermare questa sua caratteristica, se ancora ci fossero dei dubbi, arriverà anche la puntata di questa sera nella quale Gaetano deciderà di non reagire all'affronto subito dal proprietario della palestra. La sua però non sarà una rassegnazione definitiva. L'usuraio, infatti, rimanderà solo di qualche tempo la resa dei conti: cosa avrà in mente? La partecipazione di Raffaele e Patrizio al reality show 'Chef Parade' sarà sempre più vicina ma il marito di Ornella si renderà conto di essere rimasto vittima di una brutta sorpresa.

L'amara verità di Niko

La puntata di Un posto al sole di questa sera mostrerà il video promo del nuovo talent show di cucina ma Raffaele non sarà presente in esso. Le ragioni non saranno chiare anche se faranno nascere il sospetto riguardo uno strano progetto di Max Peluso nei confronti dell'ex rivale: vorrà fargli fare una brutta figura davanti agli spettatori? La notizia del ritorno di fiamma tra Susanna e Pasquale è stata un duro colpo per Niko, che era finalmente pronto a confessare i suoi sentimenti alla collega. Ma le sorprese non saranno finite qui: il figlio di Giulia e Renato, infatti, scoprirà che l'incontro tra la neo-coppia in Grecia non è stato un semplice caso. Qualcuno ha favorito tale viaggio di entrambi, sperando che tra loro potesse nuovamente nascere qualcosa. Chi sarà la persona incriminata? Si tratterà forse di Beatrice? Niko sarà sulle spine, dubitando sul da farsi. Troverà il coraggio di parlare apertamente con Susanna dopo tanti segreto o finalmente arriverà il momento della resa dei conti?

