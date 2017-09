Mary Falconieri/ Ex Grande Fratello: “mi asporto seno per evitare il cancro, come la Jolie” (Pomeriggio 5)

Pomeriggio 5

È Mary Falconieri la concorrente del Grande Fratello che ha deciso di asportare i seni così come già fatto dall'attrice Angelina Jolie. Barbara D'Urso lo svela in esclusiva a Pomeriggio 5 nell'appuntamento di oggi, poi ecco intervistare l'ex gieffina che ricordiamo fidanzata con Giovanni Angiolini, conosciuto proprio nel noto reality di Canale 5. "Ho deciso di asportare i miei seni - conferma Mary, che spiega il perchè - Ho l'85% di possibilità di prendere il tumore, vedendo mia mamma soffrire ogni giorno tra chemioterapia e radioterapia ho deciso di prendere questa decisione. - e aggiunge - Successivamente asporterò anche le ovaie, prima farò dei bambini che è il mio più grande sogno e dopo farò anche questo intervento". Insomma Mary è decisissima a subire l'intervento che le asporterà le ghiandole mammarie, decisione approvata anche da medici esperti in collegamento. (Anna Montesano)

EX GIEFFINA COME LA JOLIE: IL DRAMMA

Scoop in diretta a Pomeriggio 5: Barbara D’Urso ospiterà una ex concorrente del Grande Fratello che deve rilasciare una testimonianza choc rispetto al proprio aspetto fisico, esattamente come fece Angelina Jolie nel lontano 2013. “Mi asporto il seno per evitare il cancro”: la dichiarazione choc che fece la bellissima attrice ed ex moglie di Brad Pitt viene “imitata” anche da una showgirl italiana, di cui ancora l’identità non è stata svelata dalla conduttrice che lancia un alone di mistero attorno a chi possa davvero essere l’ex concorrente di una delle passate edizioni del reality più famoso d’Italia. La decisione è molto recente anche perché non vi è traccia finora sui social di solito molto pronti a rilanciare notizie di questo tenore: la completa anonimia lasciata fino ad oggi di questa concorrente sta consumando nell’attesa tutti gli affezionati telespettatori di Pomeriggio 5, che in larga parte sono anche notevoli affezionati al Grande Fratello. Insomma, a breve scopriremo chi sarà a voler tentare l’asportazione del seno per “evitare” il cancro al seno futuro, con inevitabili polemiche mediche e sanitarie, le stesse che ci furono all’epoca della scelta di Angelina Jolie.

COME ANGELINA JOLIE E MONICA GUERRITORE

L’ex moglie di Bradi Pitt nel lontano 2013 ormai si è sottoposto ad una mastectomia bilaterale preventiva perché portatrice di una mutazione genetica che l’avrebbe potuta esporre ad un alto rischio di contrarre il tumore mammario. Chiariamo subito, «la mastectomia bilaterale preventiva è l’asportazione chirurgica di entrambe le mammelle senza evidenza di malattia»: ma perché farlo senza la certezza della malattia, per di più per un’attrice che faceva del fascino e della bellezza fisica una delle sue più importanti caratteristiche? «L’ho fatto per i miei figli, avrebbero visto la mia piccola cicatrice e basta. Tutto il resto era semplicemente la mamma». Una scelta medica e una scelta personale che per molto tempo è stato oggetto di critiche e apprezzamenti, una scelta che ha diviso e che i medici sconsigliano in larga parte ove non vi siano reali pericoli per contrarre il cancro al seno. Un’altra attrice molto famosa in Italia, Monica Guerritore, anni fa si è dovuta sottoporre ad un’asportazione del seno per guarire dal cancro (operazione riuscita e malattia debellata, ndr) e da allora ha sempre difeso la scelta che va in difesa e soccorso della donna: «Non è un intervento di asportazione del seno a compromettere il nostro essere donna. La ricostruzione in questi casi è possibile e giusta, ma attenzione al ritocco estremo fatto per ragioni estetiche da chi non riesce ad accettare il tempo che passa: È questa corsa a riempire seni, zigomi, colli, labbra che devasta una persona». In questo caso però la malattia c’era e fu scoperta con una diagnosi precoce che le salvò la vita: ma asportarsi il seno, sottoponendosi ad una vasta operazione, laddove non c’è il rischio di una seria malattia è un tema assai delicato e non esauribile da un breve dibattuto come quello che andrà in scena nella puntata di oggi a Pomeriggio 5.

