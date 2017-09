ALL EYEZ ON ME/ Da oggi al cinema il film che racconta la vita del rapper Tupac Shakur (7 settembre 2017)

Film in uscita al cinema

IL CAST

All Eyez On Me è un film che esce nelle sale italiane, oggi giovedì 7 Settembre. Di seguito sono riportate le informazioni principali del film in questione. La pellicola è di genere biografico e racconta la vita di Tupac Shakur, rapper che ha vissuto l'apice del successo negli anni 90. Il regista del film è Benny Boom, mentre la sceneggiatura della biografia è stata curata da Jeremy Haft, Eddie Gonzalez e Steven Bagatourian. Per quanto riguarda gli attori principali, nel ruolo di Tupac Shakur c'è Demetrius Shipp Junior, attore che per la prima volta riceve un ruolo di rilievo. A completare il cast ci sono Jamal Woolard, Danai Gurira, Kat Graham e Jamie Hector.

IL FILM SU TUPAC SHAKUR

La storia, il successo, la fama ed infine il declino, con un omicidio misterioso ancora avvolto nel mistero. Questa è stata la vita di Tupac Shakur, che ha saputo combattere contro una vita difficile, fatta di ostacoli e problematiche. Il film racconta alcuni passaggi cruciali della vita dell'artista, accennando ad un infanzia passata nel ghetto di Los Angeles senza una figura paterna che lo istruisse, avendo al suo fianco soltanto la propria madre che nel frattempo si batteva per i diritti degli afro-americani. Poi il successo, grazie al suo talento nel comporre rime e versi che nel corso del tempo hanno affascinato migliaia di ragazzi. Fondamentali nella vita raccontata dal film, le relazioni personali del giovane Tupac che passano da quella di forte amicizia con il rapper Biggie Smalls, poi sfociata in un odio reciproco, a quella sentimentale con l'attrice Jada Pinkett Smith. Una biografia comunque, che tende a dimostrare il Tupac Shakur, uomo e ragazzo avvolto da un successo quasi inaspettato, mostrandone da un lato anche i difetti e le imperfezioni di un artista che arrivò ad avere ad un certo punto della sua carriera tutti gli occhi del mondo puntati su di lui.

ALL EYEZ ON ME, NOTIZIE SUL FILM

La pellicola è stata realizzata con un budget di circa 40 milioni di dollari. Essendo già uscita negli Stati Uniti ed in Canada, il responso ottenuto al botteghino non è stato molto soddisfacente; infatti il box office ha finora registrato soltanto 55 milioni di dollari ed i produttori sperano che gli incassi globali possano portare un maggiore risultato. D'altra parte il film non ha ricevuto critiche positive. Molti critici americani hanno infatti criticato l'atmosfera del film, definendola noiosa e poco interessante, sottolineando come molti passaggi potevano essere svolti in maniera più rapida o addirittura essere eliminati del tutto. Ci sono state lodi invece per l'interpretazione di Demetrius Shipp Junior che ha mostrato una somiglianza totale con il rapper americano e chiunque ha esaltato la sua capacità di immergersi nel ruolo affidatogli. Le critiche al film sono arrivate anche dall'attrice Jada Pinkett Smith che sul proprio profilo Twitter ha tenuto a sottolineare come il film non rappresenti in alcune parti la realtà dei fatti, romanzando in modo scorretto e falso il rapporto che intercorreva tra lei ed il rapper Tupac.

© Riproduzione Riservata.