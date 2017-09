ANTICIPAZIONI UN POSTO AL SOLE/ Puntata 7 settembre: Susanna è davvero innamorata di Pasquale?

Un posto al sole

Il ritorno di fiamma di Susanna e Pasquale ha sorpreso molti fan di Un posto al sole. La dolce avvocatessa aveva lasciato il suo storico fidanzato qualche mese fa, dichiarando di non essere più innamorata di lui da tempo. Non sembravano esserci più dubbi sulla fine di questo rapporto, che Susanna aveva concluso con dispiacere ma sicura dei propri sentimenti. Stupisce quindi he di punto in bianco la collega di Niko abbia fatto un simile passo indietro. Quali sono dunque le sue vere intenzioni? La puntata di Un posto al sole di questa sera chiarirà che in effetti nulla è accaduto per caso e che l'incontro avvenuto nell'isola greca è stato 'sponsorizzato' da qualcuno, desideroso di separare Susanna proprio da Niko. In attesa di scoprire l'identità della persona in questione, i fan di Upas si dicono certi che i giochi non siano chiusi così: Susanna sta solo cercando di far ingelosire il suo collega, che fino a qualche settimana prima aveva occhi soltanto per Beatrice? E se fosse ancora innamorata di lui?

Franco e la sua famiglia ancora in pericolo?

La puntata di Un posto al sole di questa sera chiarirà come Franco sia molto abile a mettersi nei guai con le sue stesse mani. L'uomo riuscirà a scatenare la rabbia di Gaetano, pronto a portare a termine la sua vendetta. Non avrà fretta per raggiungere il suo intento, che arriverà nel momento in cui Boschi non se lo aspetta. Anche Angela e Bianca faranno bene a restare in guardia? L'inizio dell'avventura di Patrizio e Raffaele a Chef Parade si avvicina ma il marito di Ornella non troverà spazio nel video promo del programma ideato da Max Peluso. Il fatto scatenerà la sua delusione e il sospetto che il rivale non abbia buone intenzioni nei suoi confronti. Sarà questo l'inizio di nuovi problemi per lo storico personaggio della soap partenopea?

