Alan Palmieri / Esordio in tv superato a pieni voti (Battiti Live Compilation)

Alan Palmieri

Sono stati solo apprezzamenti quelli ricevuti da Alan Palmieri dopo l'esordio in prima serata, su Italia 1, con Battiti Live. Il pubblico ha avuto per il conduttore sono commenti positivi, apprezzandone settimana dopo settimana il carisma e la presenza sul palco oltre alla bravura nella conduzione al fianco di Elisabetta Gregoraci. Un esordio che è stato per Alan un vero e proprio trampolino di lancio seppur non il debutto come conduttore. "Io sono un conduttore televisivo, penso di esserlo. - ha infatti svelato Palmieri in un'intervista di poche settimane fa a TvBlog, raccontando poi in breve la sua carriera - In passato ho condotto programmi tv a Telenorba (quando aveva 22 anni, si trattava di Battiti, nella versione originaria prodotta in studio con il pubblico, a metà tra un magazine ed uno show musicale, Ndr), presento eventi e spettacoli in piazza e negli stadi da una vita, mi è capitato di fare ospitate tv ai tempi di Radio 105 (nel 2000, Ndr). Quando lavoravo con lui (Hit Channel, nel 2002), Claudio Cecchetto puntava su di me sulla scia di personaggi come Gerry Scotti ed Amadeus. Il percorso è quello... Sicuramente nasco nella musica e mi ci trovo completamente a mio agio. Contestualmente continuo ad essere un conduttore generalista".

ALAN PALMIERI: PROMOSSO A PIENI VOTI L'ESORDIO SU ITALIA 1

Questa sera Alan Palmieri torna in tv con il meglio delle esibizioni di "Battiti Live", quindi alcuni dei momenti più belli delle puntate già andate in onda. In “Battiti Compilation” ritroveremo tutti gli artisti che con i loro brani ci hanno accompagnato durante la bella stagione: Francesco Gabbani, Fabri Fibra, Baby K, TheGiornalisti, Riki, Ghali, Ermal Meta, Guè Pequeno, Paola Turci, Nek, Fiorella Mannoia, Benji & Fede, Bianca Atzei, The Kolors, Fabrizio Moro, Alessio Bernabei, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Elodie, Nina Zilli, Samuel, Francesco Renga, Sergio Sylvestre, Jake La Furia, Gabry Ponte. Insieme a loro, arrivano anche gli ospiti internazionali Lenny, Jenn Morel, Alok e Zeeba, Jasmine Thompson, Kadebostany.

