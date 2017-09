Anticipazioni Il Segreto/ Severiano ricatta Emilia: Maria corre un grave pericolo? (puntata 7 settembre)

Il Segreto

Una nuova avvincente puntata de Il Segreto attende oggi i telespettatori, chiamati ad affrontare alcuni misteri acora irrisolti. Si ripartirà dalle indagini relative alla morte di Sol: Severo sarà alla disperata ricerca di un colpevole e lo strano comportamento di Carmelo ricondurrà proprio verso di lui i sospetti del padrone di casa. Sulla questione interverrà anche Lucas, secondo il quale l'amico non potrebbe mai essere arrivato a tanto. Per questo prometterà di parlare con lui e cercare una giustificazioni alle sue inspiegabili azioni degli ultimi giorni. L'arrivo di Severiano a Puente Viejo sarà oggetto di preoccupazione per Emilia: il suo ex amante confesserà di sapere che Maria ed Esperanza sono vive e si trovano a Cuba. Per questo, in cambio del suo silenzio chiederà 200 mila pesetas che dovranno essergli consegnate il prima possibile.

Emilia sotto ricatto, Matias nei guai a causa di Ismael

Insieme al ritorno del cattivo Severiano, nell'appuntamento odierno con Il Segreto continuerà a tenere banco anche la questione relativa al misterioso passato di Ismael. Il nuovo arrivato, che Beatriz e Hernando vedranno come un vero eroe, avrà delle strane cicatrici nel suo corpo ancora prive di spiegazioni. Matias non si fiderà di questo individuo ma tutti penseranno che il suo presentimento sia più che altro collegato alla sua gelosia. A sorpresa però anche Rogelia non sarà convinta delle buone intenzioni di Ismael, cercando di mettere il dubbio nella mente dei padroni di casa: la governante confesserà che le ferite di Beatriz continueranno a farle male, faticando a guarire nei tempi previsti. Ad intervenire sulla questione sarà proprio Ismael che coglierà la palla al balzo per far cadere la colpa su Matias: lui avrebbe dovuto medicare con maggiore attenzione la fidanzata, che per causa sua continua a soffrire in silenzio.

© Riproduzione Riservata.