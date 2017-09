BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA/ Da oggi al cinema il film diretto da Edgar Wright (7 settembre)

Film in uscita al cinema

IL CAST DEL FILM

Baby Driver - Il genio della fuga è un film che arriverà nelle sale cinematografiche italiana oggi, giovedì 7 Settembre. Il film è stato diretto dall'acclamato regista Edgar Wright. ll cast del film comprende attori di grande calibro come ad esempio Kevin Spacey, Jamie Foxx, Lily James ed Ansel Engort; quest'ultimo interpreta Baby, il guidatore protagonista della pellicola. Il film si presenta con la classica miscela di commedia ed azione frenetica che negli anni ha reso famoso Edgar Wright che come in ogni sua altra opera, ha curato anche la sceneggiatura.

LA TRAMA

Il film ruota intorno le vicende di Baby, un giovane pilota con un talento immenso nella guida. Nonostante il suo carattere apatico ed alcune peculiarità interessanti, il giovane dimostra una vera e propria abilità con i veicoli, tant'è che nessun altro pilota, professionista o meno, riesce a tenere il suo passo. Questo suo enorme talento viene notato da Doc (interpretato da Kevin Spacey) un boss criminale che decide di trasformare il ragazzo nella sua via d'uscita. Infatti, in ogni colpo o rapina Baby è il guidatore, colui che trasporta rapinatori e bottino in un posto sicuro, sfuggendo alla polizia ed alle forze dell'ordine. Un giorno però, Baby incontra Deborah (interpretata da Lily James), una graziosa ragazza ed il pilota se ne innamora sin dal primo momento. Contando sull'amore per la ragazza allora, Baby decide di farla finita con il crimine organizzato cercando questa volta una via d'uscita per sé stesso, intascando il ricavato di un ultima rapina per cambiare decisamente stile di vita. Ma le cose si complicheranno più del previsto e questa volta Baby dovrà usare tutte le sue risorse per sfuggire alla polizia e guadagnarsi una libertà che pare non arrivare mai del tutto.

CURIOSITA'

Baby Driver - Il Genio della fuga si è dimostrato fin da subito un successo di critica e pubblico. La pellicola è stata realizzata con un budget di circa 34 milioni di dollari ed è riuscita a guadagnarne fino ad ora addirittura 208 milioni di dollari. La critica ha elogiato il ritmo del film e l'atmosfera della storia che pervade lo spettatore dal primo all'ultimo minuto. Molto apprezzata è stata anche la colonna sonora composta da brani cult degli anni 80-90. Elogiate anche le performance dei vari attori che con la loro espressività hanno reso memorabile ogni singola scena girata insieme. Su Rotten Tomatoes, uno dei principali portali web americani che mette insieme tutte le recensioni che riceve un film, il punteggio di Baby driver -Il genio della fuga è pari a 93% di critiche positive, dimostrandosi uno dei migliori film dell'anno. Una curiosità che fa riflettere sul lavoro progettato da Edgar Wright e che quest'ultimo aveva in mente già da tempo di girare un film con l'omonimo titolo. Il regista ha infatti dichiarato che nel 1994 voleva dirigere una pellicola d'azione che si incentrasse su scene di fuga spericolate e sfrenate, ma poi per mancanza di fondi il progetto non è mai riuscito a vedere la luce.

