BELEN RODRIGUEZ/ News: anche lei entrerà nella casa del Grande Fratello Vip?

Belen Rodriguez (Instagram)

Il prossimo 11 settembre avrà inizio su Canale 5 la seconda edizione del Grande Fratello Vip che vedrà tra i concorrenti anche i fratelli di Belen Rodriguez: Cecilia e Jeremias concorreranno alla vittoria finale come unica squadra proprio come accaduto lo scorso anno per Antonella Mosetti e la figlia Asia. La presenza dei fratelli nella casa più spiata d'Italia è motivo di qualche preoccupazone per Belen che in una recente intervista al settimanale Chi ha espresso i suoi timori su quanto potrebbe accadere davanti alle telecamere. In essa ha precisato che Jeremias potrebbe avere dei problemi con gli altri inquilini a causa del suo carattere un po' troppo irritabile. Diverso è invece il caso di Cecilia che a suo avviso non incontrerà nessuna difficoltà in questa nuova esperienza in un reality show, dopo che già ha superato indenne l'avventura a L'Isola dei famosi.

La showgirl tra le sorprese del Grande Fratello Vip?

La presenza di Cecilia e Jeremias al Grande Fratello Vip aveva fin da subito fatto nascere il sospetto che anche Belen potesse in qualche modo essere coinvolta in questa avventura televisiva, anche se non in qualità di concorrente. Proprio al settimanale Chi, la showgirl argentina ha lasciato trapelare la possibilità di intervenire in qualche modo nel reality show, mantenendo ovviamente l'assoluto riserbo sulle modalità della sua partecipazione. Non va infatti dimenticato che la stessa Belen a fine settembre sarà impegnata alla conduzione di Tu sì que vales, sempre su Canale 5, e il suo intervento al Grande Fratello Vip potrebbe essere per lei il trampolino per lanciare il talent show targato Maria De Filippi. Fra qualche settimana vedremo dunque una delle più chiacchierate protagoniste del gossip irrompere nella casa più spiata d'Italia per fare visita ai suoi fratelli, magari al fianco di Andrea Iannone?

