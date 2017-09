Battiti Live Compilation/ Il best of dell'edizione 2017: quali saranno gli artisti che rivedremo?

Battiti Live 2017

Siamo tutti sicuri che nella vostra auto o nella vostra playlist ci sia una sorta di Battiti Live Compilation e questa sera, su Italia1, sarete finalmente accontentati. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sbarcano al giovedì sera per una nuova serata in compagnia della buona musica con il grande evento del Sud Italia che quest'anno ha conquistato tutti anche in tv. La coppia di conduttori ha saputo essere la ciliegina sulla torta di tanti artisti e la buona musica che si sono alternati sul palco del Battiti Live che oggi, 7 settembre, in versione compilation, si prepara a rallegrare il pubblico che ha apprezzato il festival musicale itinerante tra Puglia e Basilicata voluto e firmato da RadioNorba.

IL BEST OF DEL FESTIVAL ITINERANTE

Le migliori esibizioni di Battiti Live saranno in onda anche questa sera in questo speciale Best Of che tornerà a farci cantare al ritmo delle grandi hit italiane, e non solo, dell'estate 2017 che sta per concludersi. In "Battiti Live Compilation" ritroveremo tutti gli artisti che con i loro brani ci hanno accompagnato durante la bella stagione: Francesco Gabbani, Fabri Fibra, Baby K, TheGiornalisti, Riki, Ghali, Ermal Meta, Guè Pequeno, Paola Turci, Nek, Fiorella Mannoia, Benji & Fede, Bianca Atzei, The Kolors, Fabrizio Moro, Alessio Bernabei, Gigi D'Alessio, Michele Bravi, Elodie, Nina Zilli, Samuel, Francesco Renga, Sergio Sylvestre, Jake La Furia, Gabry Ponte. Insieme a loro, arrivano anche gli ospiti internazionali Lenny, Jenn Morel, Alok e Zeeba, Jasmine Thompson, Kadebostany. Non mancheranno le risate, le incursioni e le sorprese che hanno reso particolare ogni tappa del festival.

