Beautiful / Anticipazioni puntata 7 settembre: Ridge guiderà la Forrester Creations insieme a Steffy?

Beautiful

Nuovi cambiamenti in vista nelle cariche dirigenziali della Forrester Creations. La puntata di Beautiful di oggi, infatti, confermerà come la trasferta a San Francisco di Quinn e Ridge abbia avuto i suoi frutti, non solo dal punto di vista sentimentale: la Fuller infatti continuerà a fare pressioni con Eric, affinché dia maggiore importanza al figlio all'interno della Forrester Creations e ancora una volta il patriarca si confermerà un manichino nelle mani della moglie. Sono trascorse solo poche settimane dalla nomina di Steffy come Amministratore Delegato, nella speranza di vederla risolvere i suoi problemi con Wyatt, e già la casa di moda potrebbe avere una nuova guida. Tale ipotesi diventerà realtà nel corso del dialogo che avrà luogo alla villa tra Eric e Ridge, durante il quale il primo chiederà al figlio di assumere nuovamente un ruolo di primo piano nella casa di moda. L'idea sarà quella di nominarlo Co-Amministratore Delegato al fianco di Steffy, una soluzione a dir poco allettante per lo stilista...

Ridge nuovo Co-Amministratore? Ma Thomas...

A partire dalla puntata odierna di Beautiful, la Forrester Creations potrebbe avere quindi un nuovo Co-Amministratore Delegato. Ciò non comporterà l'uscita di scena di Steffy, che fino a questo momento ha ben figurato, dimostrando di essere all'altezza delle aspettative del nonno. E proprio tale importante carica di comando sarà oggetto di discussione tra la Forrester e Thomas, recentemente tornato a Los Angeles dopo aver trascorso alcuni mesi a New York insieme a Caroline e Douglas. Il figlio di Taylor avrà con la sorella una discussione molto tesa, durante la quale esprimerà la sua delusione per non essere neppure stato preso in considerazione per il posto di comando dell'azienda di famiglia. Per la prima volta, i rapporti tra lui e Steffy appariranno tesi, a confermare come anche una delle coppie più solide della soap americana possano essere messe in discussione.

