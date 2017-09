CAMERA CAFÈ/ Anticipazioni puntata 7 settembre: leggero calo negli ascolti, cosa succede?

Luca e Paolo protagonisti di Camera Cafè

Camera Cafè torna con tre nuovi episodi su Rai 2. C'è grande attenzione per questo evento che torna sulla rete di Stato con il clamoroso passaggio da Mediaset. C'è molto interesse anche per quelli che saranno gli ascolti dopo le prime puntate che sono state straordinarie e le ultime che hanno registrato una leggera flessione. Nessun dubbio però per quanto riguarda il successo straordinario, legato anche a un passato che ha fatto la storia della televisione italiana. La sitcom con Luca e Paolo piace moltissimo per la sua immediatezza comica e per la semplicità con cui si arriva alla battuta. Sono simpatici e mai volgari, sempre pronti a giocare con i doppi sensi e alla possibilità di riuscire a trovare il tempo comico. Staremo a vedere come andranno gli ascolti stasera che sicuramente è un giorno importante. Il venerdì anticipa il weekend e offre la possibilità di vedere magari più gente a casa in quell'orario specifico. Staremo a vedere quali saranno le risposte.

TRE NUOVI EPISODI

Vanno in onda oggi, giovedì 7 settembre 2017, altri tre episodi di Camera Cafè arrivato alla sua sesta stagione nell'anno del passaggio da Mediaset alla Rai. Sicuramente è stato proprio questo uno dei motivi per cui c'è stata grande curiosità per vedere le novità che sarebbero state apportate sulla rete di Stato. Gli episodi che saranno trasmessi sono i seguenti: "Paolo XXL", "Figura paterna", "Chi è Silvano?". Sicuramente saranno diversi motivi per cui ci sono solo lati positivi a sintonizzarsi nel prime time su Rai Due. Staremo a vedere cosa accadrà nell'ufficio più noto della televisione italiana dove saranno moltissime le sorprese. Il pubblico segue sempre con grande attenzione questo appuntamento che vede protagonisti non solo Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, ma anche tanti personaggi secondari che nel tempo hanno fatto la storia di questa splendida trasmissione.

