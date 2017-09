Cherry Season: l'errore di Ayaz mette in pericolo il matrimonio con Oyku? (Anticipazioni 7 settembre)

Cherry Season

La resa dei conti è ormai alle porte nelle trame di Cherry Season, le stagioni del cuore. Mancano solo sette puntate all'epilogo della soap turca ma ancora i rapporti tra i protagonisti Oyku e Ayaz continuano ad essere particolarmente tesi. Le ragioni di questa nuova crisi non saranno soltanto legate al segreto dell'architetto riguardante la relazione tra Bulent e Meral. Ayaz, infatti, deciderà di intromettersi negli affari della moglie nella speranza di aiutarla, ma finendo invece per peggiorare le cose con lei. Tutto avrà inizio quando la giovane imprenditrice otterrà una buona notizia dalla Zerdacal, che accetterà di mandare avanti l'ordine con la Atlantis nonostante le iniziali remore. La verità su questa decisione verrà svelata da Naz alla rivale: è stato Ayaz a fare in modo che tale accordo venisse siglato, pagando in prima persona la cifra di 500 mila euro. Oyku sarà furiosa con il marito al punto da mettere seriamente in dubbio il loro matrimonio.

Il fallimento della festa sorpresa a Mete

I motivi di tensione non mancheranno nella puntata di Cherry Season di oggi. A confermarlo arriverà l'ennesima crisi tra Oyku e Ayaz che si rivolgeranno a malapena la parola, ma anche i nuovi problemi causati da Naz. Tutto avrà inizio quando gli storici amici decideranno di organizzare una festa a sorpresa per Mete in occasione del suo compleanno: l'architetto penserà che nessuno si sia ricordato di tale ricorrenza e deciderà di trascorrere la serata insieme a Naz. Lui e la ragazza arriveranno a casa, ma sarà qui che verranno sorpresi proprio da Ayaz, Oyku e tutti gli altri. La tensione sarà alle stelle perché tutti i presenti si renderanno conto di essere stati presi in giro dalla coppia. In tale circostanza, inoltre, Naz confermerà di non essere affatto cambiata e continuerà a sputare veleno nei confronti della rivale in affari e della sua nuova attività. Non si sbaglierà pensando che alla Atlantis le cose non vadano per il meglio: Oyku, aiutata da Seyma, dovrà fare i conti con alcune spese urgenti che non riuscirà a coprire.

