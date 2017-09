Claudia Galanti e Arnaud Mimran / La loro storia diventa un film con Gerard Depardieu: lo scoop!

Claudia Galanti (Instagram)

Il settimanale "Spy" rivela, nel numero in edicola da venerdì 8 settembre, che l'oscura vicenda che ha per protagonista Arnaud Mimran, ex compagno di Claudia Galanti e padre dei suoi figli, è diventata un film giallo che uscirà in Francia il primo novembre con un cast eccezionale. Il titolo del film è "Carbone" e ha per protagonisti Benoit Mangimel, nei panni di un personaggio ispirato ad Arnaud Mimran, Gerard Depardieu, nella parte di suo padre, e l'attrice Laura Smet, nella parte di Claudia Galanti. Il film è ispirato allo scandalo finanziario sulla Carbon Tax che ha portato Mimran in carcere dove sta scontando una condanna per truffa ai danni dello Stato francese. Secondo quanto rivela il settimanale "Spy" il personaggio ispirato a Claudia Galanti alla fine del film viene ucciso perché sapeva troppo delle malversazioni del compagno.

CLAUDIA GALANTI: UN FILM SULLA STORIA D'AMORE CON ARNAUD?

Proprio Claudia Galanti, in un'intervista a Verissimo di inizio anno ha parlato della sua situazione sentimentale: "Non ho mai ufficializzato il rapporto con Tommaso per rispetto nei confronti di Arnaud. Per me ha rappresentato l’amore vero, una favola. I nostri figli nascevano uno dopo l’altro, eravamo felici. Con Tommaso ho preferito vivere lontano dalla luce dei riflettori. Con lui c’è sempre stato un tira e molla. Quando l’hanno arrestato, ci eravamo già lasciati. Dopo Indila ho avuto un anno da vegetale, era molto difficile starmi accanto e lui ne ha pagato il prezzo. È un uomo forte, ha voluto starmi accanto a tutti i costi e io lo ringrazio. Sono partita per Parigi con un’amica perché era l’anniversario della morte di mia figlia. Quei giorni per me sono stati difficili, ancor di più quando ci è arrivata la notizia dell’arresto. Per me è stata una delusione. Tommaso ha sempre criticato fortemente Arnaud".

© Riproduzione Riservata.