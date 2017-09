Dragon Ball Super/ Anticipazioni 7 settembre: Goku e Vegeta nei guai?

Dragon Ball Super

Anche oggi, 7 settembre, alle 13.45 Dragon Ball Super tornerà in onda con i nuovi episodi ancora inediti per la gioia dei fan che tra Twitter e ascolti stanno regalando grandi gioie anche ai vertici Mediaset. Goku e Vegeta sono pronti ad affrontare l'intricato "campionato" che potrebbe costare caro non solo a loro ma anche a chi gli sta accanto. Dopo il sì andato in scena nella puntata di ieri, oggi il pubblico potrà capire quale sarà la natura del loro impegno e cosa li attende. La serie sta ottenendo ogni giorno ascolti intorno al 7% di share, ottimi risultati se pensiamo che quella è l'ora affollata di tg e soap opera. Farà meglio con questi nuovi episodi tanto attesi?

GOKU E VEGETA NEI GUAI?

A tenerci compagnia oggi sarà l'episodio dal titolo "Il torneo di arti marziali" in cui conosceremo i dettagli di questo torneo di arti marziali. Champa e Beerus spiegano che al torno si applicherà il regolamento dei mondiali di arti marziali. L'arena che ospiterà il tornero sarà sul pianeta senza nome e per questo Champa e Vados si recheranno sul posto per preparare tutto. Intanto, Bulma ha ancora paura che le super sfere possano finire nelle mani di Beerus e che con esse possa distruggere l'intero universo e per questo chiede aiuto a Shenron che non è però in grado di localizzarle. Proprio per risolvere la questione, Bulma potenzia il super dragon radar ma questo non cambia molto le cose. Goku si prepara ad incontrare Monaka, è davvero più forte di lui?

