Eros Ramazzotti / Gaffe all'Arena di Verona: il cantante confonde Pavarotti con Jovanotti, video

Eros Ramazzotti in uno scatto con Marica Pellegrinelli

L'emozione, si sa, gioca brutti scherzi. È quello che è successo ieri a Eros Ramazzotti, che in diretta dall'Arena di Verona per rendere omaggio all'amico Luciano Pavarotti, ha espresso il suo pensiero confondendo il nome del noto tenore con quello di Jovanotti. Il cantante, infatti, prima della sua esibizione, è stato invitato dal conduttore a condividere con il pubblico le emozioni legate al suo primo incontro con il Maestro: "Arrivavo dall'esperienza di Tina, poi è arrivato Jovanotti", ha detto Eros, che dopo il piccolo lapsus, oltre a correggersi immediatamente, ha potuto contare sul supporto del conduttore, che ha sdrammatizzato ricordando a tutti che "d'altronde ha fatto duetti con tutti". Subito dopo, il cantante ha potuto esibirsi sulle note del brano scelto da Luciano Pavarotti vent'anni prima per il concerto "Pavarotti & friends", "Se bastasse una canzone", e stavolta tutto è andato liscio. A questo link il filmato della sua esibizione.

L'IRONIA SUI SOCIAL

Dopo la gaffe realizzata da Eros Ramazzotti nel corso della serata dedicata alla memoria di Luciano Pavarotti, sui social hanno fatto la loro comparsa i primi cinguettii ironici, che oltre a sottolineare ancora una volta il lapsus, hanno preso di mira il noto cantante. Di seguito, vi segnaliamo i post più divertenti postati ieri su Twitter: "Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando" #erosramazzotti che combini??!!! #pavarottiforever", "Ma ve lo immaginate #Jovanotti che canta: 'Neffun dorma... Neffun dorma...' #PavarottiForever #Pavarotti10thAnniversary #ErosRamazzotti", "Avrei voluto sprofondare io. Figuriamoci Eros quando ha detto Jovanotti al posto di #Pavarotti". Per il cantante, però, sono arrivati anche molti complimenti per la performance realizzata all'Arena di Verona, segno che i suoi fan hanno già dimenticato la sua gaffe: "Al di là della gaffe, #ErosRamazzotti ha fatto una grandissima esibizione in duetto virtuale con il Maestro #LucianoPavarrotti".

