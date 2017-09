FESTIVAL DI VENEZIA 2017/ Film della nona giornata: Silvio Soldini presenta 'Il colore nascosto delle cose'

Festival del Cinema di Venezia 2017, logo (Facebook)

IL FILM ITALIANO FUORI CONCORSO

Una nuova pellicola italiana viene presentata oggi nella Sezione Fuori Concorso del Festival di Venezia 2017. La rassegna è giunta alla nona giornata e l'Italia scende in campo con uno dei suoi pezzi forti ovvero 'Il colore nascosto delle cose'. Dalla regia di Silvio Soldini e con la partecipazione degli attori Valeria Golino e Adriano Giannini, il film racconta la storia di Emma, una donna non vedente da poco separata dal marito. Alle prese con una fase di grande cambiamento della sua vita, Emma conosce Teo ed è coinvolta pienamente da questa nuova frequentazione mentre lui inizialmente ha degli obiettivi diversi: è il classico play-boy affascinato da un'avventura diversa dalle altre. Ma proprio questa diversità dalle precedenti esperienze sentimentali, lo porta a sentirsi pienamente coinvolto da questo amore che potrebbe portarlo alla nascita di un vero sentimento.

I FILM IN CONCORSO NELLA NONA GIORNATA

La nona giornata del Festival di Venezia 2017 avrà anche da due nuovi film in concorso, caratterizzati da un filo conduttore comune ovvero l'importanza delle scelte. Il primo di essi si intitola "Mektoub, My Love: Canto Uno" diretto dal regista Abdellatif Kechiche. La pellicola racconta la storia di un sceneggiatore in vacanza dove dovrà prendere un'importante decisione che potrebbe concedere la svolta alla sua carriera nel mondo dello spettacolo: vivere un amore passionale con una giovane cantante o dare una possibilità alla moglie di un produttore che potrebbe aiutarlo a vedere finanziato il suo nuovo film. Per quanto riguarda invece la seconda proposta di oggi in concorso è "Angels Wear White", una pellicola drammatica targata Vivian Qu. In una piccola cittadina due ragazze vengono aggredite da un uomo di mezza età: Mia non racconta ciò che è accaduto per paura di perdere il lavoro, mentre Wen si rende presto conto che i problemi per lei sono appena iniziati. Entrambe dovranno trovare da sole la strada per uscire da questa complicata situazione.

© Riproduzione Riservata.