Fedez e Chiara Ferragni/ Lei mangia pesce crudo e il web insorge, solo un tentativo di depistaggio?

Fedez sta per diventare papà? Il fortunato e talentuoso rapper milanese, ha tutti gli occhi puntati addosso. In maniera scherzosa, chi vi scrive lo considera da sempre la versione maschile di Belen Rodriguez. Il musicista infatti, deve spesso stare attento a ciò che fa altrimenti, le news di cronaca rosa, regalano al web fin troppe notizie e talvolta, anche poco veritiere. Ultimamente, sta facendo impazzire la rete la possibilità che la fidanzata possa avere in grembo il frutto del loro amore. Avvistata dai paparazzi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, l'imprenditrice digitale è apparsa con un abitino color pesca e un lieve pancino che ha immediatamente catturato l'attenzione dei presenti. Da quel momento, in tanto si sono chiesti se dietro quegli scatti (ma anche da qualche altro piccolo indizio online), potesse nascondersi una lietissima novella. La coppia, ultimamente presenzia molto meno sui social e essendo massicci frequentatori di Instagram, in tanti si stanno chiedendo il perché. Stanno cercando di comunicare la notizia nel migliore dei modi? La soffiata è poi arrivata tra le pagine del settimanale "Chi", in edicola con il nuovo numero da ieri, mercoledì 6 settembre 2017. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Chiara Ferragni sarebbe al terzo mese di gravidanza. Lo scorso maggio, Fedez all'Arena di Verona ha chiesto alla fidanzata di diventare sua moglie e con questo, la voglia di progettualità della coppia è viva più che mai.

Fedez e Chiara Ferragni: bebè in arrivo!

Secondo il settimanale "Chi" inoltre, proprio Fedez e Chiara Ferragni dovrebbero sposarsi entro l'estate del 2018. Qualche giorno fa, il rapper aveva pubblicato uno scatto in compagnia della fidanzata, aggiungendo la seguente didascalia: "Family First". Tra le probabili smentite però, vi è uno scatto condiviso da Chiara tramite le Instagram Stories. La fashion blogger infatti, ha lasciato intendere di mangiare del sushi per cena. Questo, ha fatto storcere il naso ma ha regalato anche un potenziale indizio all'attentissimo popolo della rete. Chiunque ha avuto a che fare con una gravidanza, sa bene quanto sia pericoloso mangiare del pesce crudo in quanto, ci potrebbe essere lo spettro della toxoplasmosi proprio dietro l'angolo. Chiara Ferragni ha mangiato pesce crudo in gravidanza? Nonostante non sia arrivata l'ufficializzazione, gli haters la stanno già rimproverando online. In molti però, sono convinti che la fotografia sia stata postata semplicemente per depistare: sarà così? Ed intanto il probabile futuro padre, si è chiuso in sala d'incisione per lavorare al nuovo album solista dopo il fortunatissimo progetto con l'amico e socio J-Ax.

