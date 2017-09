Grande Fratello Vip 2017 / Anticipazioni: ironia e critiche, Giulia De Lellis e Jeremias i più giudicati

Grande Fratello Vip

In rete si sta facendo già dell'ironia sul nuovo cast che prenderà parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017. In attesa di aprire le danze questo lunedì 11 settembre, Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno già rilasciato più di una dichiarazione. Ed intanto, il web sta già ironizzando su Giulia De Lellis, Jeremias Rodriguez e Luca Onestini. Gli ex partecipanti di Uomini e Donne, sono stati presi di mira essenzialmente perché, secondo gli internauti non hanno un vero lavoro. Giulia poi, è stata oggetto di critiche anche da parte dei "colleghi" di rete, da Valentina Dallari all'influencer Iconize. In sintesi, la ragazza è stata criticata per la dicitura usata da TV Sorrisi e Canzoni che l'ha apostrofata come "Esperta in tendenze". In realtà, non è poi così lontano da ciò che la De Lellis fa da circa un anno sul web. Tra consigli di moda, salute, bellezza e trucco, è sicuramente in grado di influenzare le tendenze della fascia di persone che la seguono. Durante l'intervista con il settimanale, proprio la diretta interessata ha voluto "etichettarsi" in questa maniera, affermando anche di essere famosa per la sua bella storia d'amore con il deejay veronese Andrea Damante. I due si sono conosciuti proprio alla corte della Queen e lo scorso anno, il fidanzato ha avuto il piacere di inaugurare la prima edizione Vip del reality più spiato d'Italia.

Tanta ironia per il cast, convincerà ancora i telespettatori?

Tanta ironia anche per Jeremias Rodriguez, apostrofato come "tuttofare". “Famoso perché sono il fratello della numero uno”, ha confessato sempre alla rivista diretta da Aldo Vitali. “Ho fatto tanti lavori, adesso gestisco parecchie cose” ha dichiarato il giovane. Non sarebbe stato meglio chiamarlo imprenditore? Sarebbe stato troppo? Si attendono eventuali sviluppi sulla sua occupazione. Ed intanto, proprio Signorini, intervistato dalla rivista che dirige, ha affermato: "E sempre da telespettatore mi chiedo: basta essere fratello o sorella di Belen Rodriguez per essere considerati dei vip? Per me no! Ma anche per i due ragazzi: tu sei famoso perché sei 'fratello di'. Dai, non è il massimo. Meglio avere dei talenti propri. E poi io nella Casa voglio più Cecilia e meno Belen. Ormai non le distinguo più. Anche sui social: stesse foto sexy, stessa posa, stesso lato B sporgente...”. In molti hanno preso le sue parole come un attacco e una critica nei confronti dei due ragazzi. Signorini però, ha confessato che non risparmierà nessuno, anche chi conosce molto bene. Staremo a vedere cosa succederà da lunedì sera con la prima puntata del Grande Fratello Vip.

