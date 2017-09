IL CACCIATORE DI DONNE/ Su Rai 2 il film con Nicolas Cage (oggi, 7 settembre 2017)

il film thriller in seconda serata su Rai 2

NEL CAST ANCHE NICOLAS CAGE JOHN CUSACK

Il cacciatore di donne, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 7 settembre 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere thriller dai toni tetri, perfetta per chi adora entrare nel mondo del crimine e dell'investigazione. È un film prodotto e diretto da Walter Scott, con la collaborazione di personaggi illustri come 50 Cent e Jane Fleming. Datato 2013, possiede un cast degno di nota con attori celebri come Nicolas Cage, John Cusack e l'ormai ex stella di Disney Channel Vanessa Hudgens. Il film prende spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto, pare proprio che negli anni '80 un tale, che si chiamava Robert Hansen, uccise almeno venti donne (se non di più) in Alaska. In Italia il film è stato distribuito da Videa CDE, ed è stato mandato in anteprima sugli schermi dell'Ischia Global Fest nell'estate del 2013, per poi uscire direttamente nelle sale nell' autunno dello stesso anno. Il Cacciatore di Donne, uno dei più grandi casi della storia che segue la scia di Jack lo Squartatore. Ma vediamo adesso insieme la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

La vicenda inizia con un tentato omicidio, il film è ambientato ad Anchorage, il più grande porto navale dell'Alaska, con il ritrovamento di una prostituta ( interpretata dalla Hudgens) legata ed ormai in lacrime presso una stanza. La giovane rivela di essere scappata dalla follia di un suo cliente, mentre la polizia dovrà indagare a riguardo. Il cliente in questione è proprio Robert Hansen (John Cusack), che propone agli agenti il proprio alibi. Ci sono alcuni dibattiti in merito alla veridicità delle due versioni mentre le indagini proseguono. Viene scoperto il cadavere di un'altra donna poco lontano da lì, viene identificata come una giovane ballerina. In seguito, si scopriranno parecchi casi simili a questo, toccherà proprio a Jack Halcombe, il detective in carica proprio grazie ai vari elementi in comune tra caso e caso. Interpretato da Nicolas Cage, il detective Jack sosterrà in tutti i modi la giovane Cindy Paulson, la ragazza ritrovata con le manette durante una delle primissime scene del film, la quale nasconde anch'essa un passato oscuro che preferirebbe dimenticare. Toccherà a Jack indagare nel passato di Robert Hansen per poterlo finalmente incastrare.

© Riproduzione Riservata.