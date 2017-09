IL CLAN ASSOLUTA/ Su Rai 3 il film con Juan Pedro Lanzani (oggi, 7 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rai 3

GUILLERMO FRANCELLA NEL CAST

Il Clan Assoluta, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 7 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica del 2015 che è stata scritta e diretta dall'argentino Pablo Trapero (Carancho, Elefante bianco, Mondo grua) ed interpretata da Guillermo Francella (Heart of lion, Il segreto dei suoi occhi, The mystery of happiness), Juan Pedro Lanzani (Un gallo para Esculapio, le serie tv Teen angels e La leona) e Lili Popovich (Accidentes gloriosos). Il film è basato su un fatto di cronaca realmente avvenuto ed è stato co-prodotto dal noto regista Pedro Almodovar (Tutto su mia madre, Carne tremula, La mala educacion). La trama del film si ispira ai fatti veramente accaduti, con una grande cura per la ricostruzione della realtà storica, del cosiddetto Clan Puccio. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Primi anni '80, pochi mesi dopo la fine della Guerra delle Falkland. Arquimedes Puccio (Guillermo Francella) è un disoccupato ex membro dei servizi segreti argentini. Confidando sulla copertura dei suoi ex superiori, Puccio organizza con la complicità della moglie Epifania (Lili Popovich) il sequestro di membri di ricche famiglie locali, a cui estorcere cospicui riscatti. Prepara quindi la cantina di casa per imprigionarvi i sequestrati e chiede l'aiuto del figlio Alex (Juan Pedro Lanzani) per identificare le potenziali vittime. Quest'ultimo è infatti un giocatore di rugby molto noto e in forza alla nazionale.

La prima vittima viene così scelta fra i suoi amici e frequentatori della squadra. Il compito di Alex è quello di distrarre l'amico, mentre il padre e i suoi complici provvederanno a rapirlo. Alex non sa però che il piano è, una volta ottenuto il riscatto, di uccidere i rapiti. L'omicidio del suo amico viene così fatto passare dal padre per un tragico incidente. Quando nel 1983 in Argentina si instaura un regime democratico Arquimedes pensa di poter continuare con i suoi rapimenti facendo affidamento sulla protezione dell'esercito, visto che i militari rimangono una forza politicamente molto rilevante. Alex ormai ha però capito qual'è la dinamica delle azioni del padre, e non intende più essere complice degli omicidi degli uomini rapiti.

Proprio per il rifiuto di Alex di collaborare il seguente rapimento non va a buon fine, la vittima viene uccisa durante il prelievo e non riesce ad arrivare a casa Puccio. Per riconciliarsi col padre, Alex si offre quindi di partire e contattare uno dei suoi fratelli, nel frattempo trasferitosi all'estero, per convincerlo ad entrare nell'impresa criminale di famiglia. Intanto Arquimedes ha organizzato un nuovo sequestro e tiene in cantina una ricca imprenditrice. La sua famiglia però sembra poco incline a pagare il riscatto, e il Clan Puccio non può neppure più contare sulla protezione politica di cui godeva in passato.

