IL VIGILE/ Su Rete 4 il film con Alberto Sordi e Vittorio De Sica (oggi, 7 settembre 2017)

ALBERTO SORDI E VITTORIO DE SICA INSIEME NEL CAST

Il vigile, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 7 settembre 2017 alle ore 16.40. Una pellicola che vede protagonista Alberto Sordi, sotto la guida del regista Luigi Zampa. La commedia risale al 1960, grazie ad un soggetto di Rodolfo Sonego e ad una sceneggiatura che lo ha visto collaborare al fianco dello stesso Zampa e Ugo Guerra. All'interno del cast, troviamo anche un brillante Vittorio De Sica che vedremo nei panni del Sindaco e Marisa Merlini, oltre a Nando Bruno, Mara Berni, Lia Zoppelli, Franco Di Trocchio, Piera Arico, Carlo Pisacane, Vincenzo Talarico, Nerio Bernardi e Fausto Guerzoni.

Si ha inoltre la presenza di Mario Riva e Sylvia Koscina, che interpreteranno se stessi. Il successo de Il Vigile è visibile dal suo incasso, una cifra consistente se consideriamo gli anni in cui è stato diffuso nelle sale cinematografiche italiane. Al suo debutto, la pellicola di Luigi Zampa riuscì infatti a registrare oltre 969 milioni di vecchie lire. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM COMICO

Nella provincia di Roma, un disoccupato Otello Celletti riesce ad entrare in Comune e a farsi assumere come vigile in motocicletta. Otello è orgoglioso del suo nuovo lavoro, soprattutto perché il ruolo che dovrà ricoprire gli impongono un certo rigore morale, oltre a dargli la possibilità di rifarsi su chi per tanti anni lo ha considerato un fallito. Ben presto si imbatterà in Sylva Koscina, a cui deciderà di non farle la multa per una forma di galanteria, ma che attirerà le ire del Sindaco. Quest'ultimo infatti non tollera di sapere che un vigile del suo Comune ha evitato di compiere il proprio dovere solo perché di fronte ad una celebrità. Così farà un richiamo ad Otello, che deciderà di diventare il vigile più zelante della zona.

Questa sua scelta si ritorcerà presto contro lo stesso Sindaco alcuni giorni dopo, quando verrà fermato da Otello per eccesso di velocità. Ne nasceranno diverse incomprensioni, dato che l'irreprensibile vigile urbano crede che il funzionario stia cercando di testare il suo cambiamento, ma finirà solo per provocare il suo stesso licenziamento. Ne nascerà una polemica politica senza fine, in cui il Sindaco dovrà alla fine cedere alle pressioni esterne ed accettare che il vigile torni ad occupare il suo posto nel corpo di Polizia Municipale. Dopo il un reintegro forzato, Otello avrà finalmente capito come comportarsi di fronte ai diversi personaggi del Comune.

