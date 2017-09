Il Segreto di Marta / Ultima puntata: il trionfo del vero amore (miniserie, Canale 5)

Il Segreto di Marta, in prima Tv su Canale 5

La miniserie tedesca Il Segreto di Marta chiude con il lieto fine su Canale 5. Era ciò che volevano i fan di Marta e Christian, i due tormentati protagonisti della fiction. Dopo una lunghissima serie di ostacoli sono giunti all'altare e hanno regalato ai telespettatori un romantico finale al galoppo di un bellissimo cavallo bianco. La serie è un concentrato di magia, intrecci, intrighi politici e passione: Marta scappa dal suo villaggio dopo aver fallito il tentativo di guarigione nei confronti della moglie del castellano. Incontrerà Christian, giovane cavaliere dal cuore nobile. L'uomo, però, dovrà allontanarsi presto dal suo nuovo amore, per combattere al fianco di Otto Wettin. Marta diventa il vero punto debole di Christian, coinvolto in uno scontro pericoloso con Randolf, altro personaggio molto interessante, seppur teemibile per il futuro dei nostri protagonisti. L'ultima puntata è una resa dei conti appassionante ed un'incredibile corsa contro il tempo per il trionfo del vero amore.

LA MINI-SERIE PIACE, MA NON PROSEGUIRA'

E' terminata ieri sera l'avventura della fiction tedesca, Il Segreto di Marta, su Canale 5. Il prodotto televisivo, ispirato ai romanzi della scrittrice Sabine Ebert, giunge alla conclusione dopo appena due puntate. Il pubblico si chiede se ci sarà un seguito, ma al momento non ci sono conferme in merito. Il lieto fine dell'ultimo episodio sembra non concedere spazi a nuovi capitoli, anche se non è da escludere che in futuro la fantasia degli autori possa riservare delle sorprese. Considerato il periodo estivo, la ficition ha avuto un buon successo sulle reti Mediaset. Il passaparola positivo della prima puntata, ha spinto anche il pubblico più scettico a rimettersi in pari, con l'episodio d'apertura disponibile sulla sezione on demand di Canale 5. Ci si aspetta quindi anche un piccolo balzo in avanti per quanto riguarda i dati auditel dell'ultima puntata. Il Segreto di Marta si è rivelato un buon prodotto per la tv: interessante il bazo indietro nel tempo, che ci ha fatto riflettere su temi importanti, quali la violenza, la superstizione e i pregiudizi culturali.

© Riproduzione Riservata.