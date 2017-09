KILLING SEASON/ Su Rai 4 il film con Robert De Niro e John Travolta (oggi, 7 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Rai 4

NEL CAST ROBERT DE NIRO E JOHN TRAVOLTA

Killing Season, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 7 settembre 2017 alle ore 21.05. Una pelicola d'azione e thriller che è stata diretto dal regista Mark Steven Johnson, autore e sceneggiatore di importanti opere cinematografiche come Daredevil, Jack Frost e Ghost Rider. Il film, i cui primi trailer hanno iniziato a circolare nel corso del giugno 2008, è stato vietato ai minori di diciotto anni a causa dell'argomento trattato e delle scene di violenza molto cruda presenti al suo interno, oltre che per il linguaggio volgare e che fa spesso riferimento alla sfera sessuale. Uscito nelle sale nel luglio del 2013, il film fa registrare l'esordio assoluto sul grande schermo per la coppia composta da Robert De Niro e John Travolta, che nonostante le rispettive carriere pluridecennali sui set di Hollywood, non avevano mai avuto modo di allestire una collaborazione diretta nè al cinema nè in televisione. Inizialmente per il casting si pensava alla coppia John Travolta e Nicholas Cage, che avevano già lavorato insieme ai tempi di Face Off, ma alla fine la scelta ricadde su De Niro. Anche la regia inizialmente era stata affidata a John McTiernan, ma a spuntarla è stato poi Mark Steven Johnson. All'inizio del film, il regista ci dà però un indizio su quello che sarà lo sviluppo del film: nella prima scena infatti Benjamin viene inquadrato mentre legge il libro 'Per chi suona la campana' di Hemingway, il cui protagonista si chiama Robert (proprio come De Niro) ed è ambientato durante gli anni della guerra civile spagnola. Ma ecco al trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Robert De Niro veste i panni di Benjamin Ford, ex veterano di guerra che dopo aver ottenuto il ritiro dalle attività militari ha deciso di trascorrere il resto della sua vita sui monti Appalachi per dimenticare le atrocità della guerra di Bosnia alla quale ha partecipato. Un giorno come un altro, Ford si imbatte Emil Kovac, turista europeo che si aggira nelle valli degli Appalachi come visitatore. Tra i due nasce una profonda amicizia, che però non è destinata a durare. Kovac infatti rivela presto la sua identità: non è affatto un turista, bensì un soldato bosniaco che è sulle tracce di Ford per assassinarlo e soddisfare così il suo bisogno di vendetta. Questo porterà i due ad un duro scontro per la sopravvivenza, tra la natura ostile degi Appalachi.

