L'APPRENDISTA STREGONE/ Su Rai 2 il film con Nicolas Cage (oggi, 7 settembre 2017)

il film d'avventura e fantasy in prima serata su Rai 2

NEL CAST NICOLAS CAGE E JAY BARUCHEL

L'apprendista stregone, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 7 settembre 2017 alle ore 21.20. Un appuntamento assolutamente da non perdere per gli appassionati del genere avventura e fantasy con la pellicola dal titolo riginale The Sorcerer’s Apprentice, uscita nelle sale cinematografiche nel 2010 per la regia di John Turteltaub mentre nel cast Nicolas Cage, Jay Baruchel, Teresa Palmer, Alfred Molina e Toby Kebbell. In questo film uno dei principali protagonisti è l’attore e regista canadese Jay Baruchel nato a Ottawa nell’aprile del 1982. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 1999 nell’ambito della pellicola Il momento sbagliato diretta da Marc Voizard e dopo qualche mese ha anche fatto parte del cast del film Who Gets The House? per la regia di Timothy J. Nelson. Negli anni duemila ha fatto parte di numerosi progetti cinematografico di un certo spessore partendo dal film capolavoro di Clint Eastwood, Million Dollar Baby senza dimenticare la divertente commedia Molto incinta di Judd Apatow. Tra gli altri film da ricordare Una notte al museo 2 – La fuga, Lei è troppo per me, Facciamola finita e Robocop. Tra l’altro è stato anche molto attivo in tv recitando in serie di un certo successo come Just Legal, Being Human e Man Seeking Woman. ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Le vicende di questo film hanno inizio nel corso del V secolo dopo Cristo nelle selvagge terre della Britannia, in un tempo dove cavalieri si scontravano con stregone i maghi di ogni sorta. In questo tempo viveva il potente Mago Merlino contrapposto alla malvagia maga Morgana, decisa a tutto pur di conquistare il potere massimo e permettere alle tenebre di avere la meglio. Merlino aveva all’epoca tre apprendisti a cui aveva praticamente insegnato tutto. Uno di questi, Maxim, sopraffatto dalla brama di potere tradì Merlino passando dalla parte di Morgana e così permettendo a quest’ultima di avere la meglio nel loro infinito duello.

Merlino conscio di come Morgana avrebbe portato dolore ed oscurità sul mondo, da un ultimo compito al suo più fidato apprendista ed ossia Balthazar. Avrebbe dovuto trovare il cosiddetto Sommo Merliniano, lo stregone in possesso di capacità tali da riuscire a vincere una volta per tutte i poteri di Morgana. Intanto per fermare Morgana ci vuole il sacrificio di un’altra apprendista di Merlino, Veronica, peraltro la donna amata da Balthazar. Veronica decide di sacrificarsi rinchiudendosi all’interno di una speciale bambola nota con il nome di Grimhold di fatto diventando assieme a Morgana prigioniera di quel magico oggetto. Ora spettava a Balthazar custodirlo nel tempo fino a che non si sarebbe trovato il sommo Merliniano.

La ricerca di Balthazar durerà tantissimo ed in particolare fino agli anni Duemila portandolo nella cosmopolita città di New York dove incontrerà lungo la propria strada il giovanissimo David Stutler di 10 anni. Balthazar spiega a David di essere il sommo Merliniano ma il bambino inavvertitamente libera Maxim che così inizia a combattere con il suo rivale. I due finiscono per restare a loro volta imprigionati nella Gindholm mentre David spaventato scappa via. Il bambino è fuggito dinnanzi alle sue responsabilità ma dopo una decina di anni si ritroverà nuovamente implicato nella vicenda e stavolta per il bene del mondo non potrà tirarsi indietro.

