LA FRATELLANZA/ Da oggi al cinema il film diretto da Ric Roman Vaugh con Jeffrey Donovan (7 settembre 2017)

Film in uscita al cinema

IL CAST DEL FILM

In Italia si chiama La fratellanza, in America Shot caller. È l’ultima fatica di Ric Roman Vaugh e uscirà al cinema, oggi giovedì 7 settembre. Si tratta di un thriller ad alta tensione, distribuito da Notorious Pictures, del cui cast fanno parte Jeffrey Donovan, Nikolaj Coster-Waldau, Omari Hardwick, Jon Bernthal e Lake Bell.

IL FILM CHE RACCONTA LE CARCERI

La pellicola affronta un tema abbastanza delicato ed attuale, quello che ruota attorno alla funzione e alle condizioni delle carceri. Non a caso il protagonista principale, interpretato da un Nikolaj Coster-Waldau convincente e credibile più che mai, è un uomo di successo che si trasformerà in una belva dopo aver scontato la sua pena in cella. Lui è Jacob, un ricchissimo broker di successo che ha fatto fortuna a Wall Street e si è distinto tra gli squali che popolano Manhattan. Ha una famiglia felice, una casa splendida, un parco auto e tanti amici con cui fare baldoria. Una sera, però, alza il gomito e finisce con il rovinare tutto quello che aveva costruito sino a quel momento: si distrae mentre è alla guida, causando un incidente che sarà fatale per il suo migliore amico. I sensi di colpa lo divoreranno al punto tale che non batterà ciglio quando la giuria lo condannerà per omicidio colposo: si sente responsabile e vuole pagare per il dolore che ha causato. Verrà così condotto in carcere, costretto a dividere gli spazi con dei pregiudicati responsabili di aver commesso reati ben più gravi del suo. La vita di Jacob si trasformerà in un inferno e Ric Roman Waugh racconterà ogni minimo cambiamento, anche il più impercettibile, al suo pubblico senza mai nascondere quanto duro possa essere il carcere e come un’esperienza del genere possa traumatizzare per sempre anche un uomo per bene quale era, appunto, il broker protagonista delle vicende narrate. E lo fa ricorrendo ad una tecnica che fa sempre presa sugli spettatori, ovvero il flashback, che il regista è abilmente riuscito a integrare perfettamente nel tempo presente, come se in realtà non ci fossero sbalzi temporali tra una scena e l’altra.

IL REGISTA

Un prison drama d'ultima generazioni, ma ben diverso da quelli girati sino ad oggi, che offre spunti di riflessioni e chiavi di lettura inedite, quello che sbarcherà al cinema giovedì e che già si preannuncia come un capolavoro di proporzioni inimmaginabili. Una storia che non accetta compromessi, dove ogni cosa può essere solo o bianca o nera, dove non c’è spazio per le domande e dove ce n’è ancor meno per le risposte. Nulla, nei 120 minuti del film La fratellanza, è come sembra, perché, come sostenuto dal regista stesso in un’intervista, "lo spettatore presume di sapere come siano andate le cose e cosa abbia trasformato Jacob, ma è obbligato ad attendere, e intanto a calarsi sempre più nei panni di un personaggio costretto a commettere atti e prendere decisioni oltre l'esecrabile".

© Riproduzione Riservata.