LIILY SCHONAUER - INNAMORARSI DI UNO SCONOSCIUTO/ Su Rai 1 il film con Lara Joy Körner (oggi, 7 settembre)

il film drammatico nel primo pomeriggio di Rai 1

NEL CAST LARA JOY KORNER

LiIly Schönauer - Innamorarsi di uno sconosciuto, il film in onda su Rai 1 oggi, giovedì 7 settembre 2017 alle ore 14.00. Una pellicola per la televisione che è stata prodotta nel 2010 con il titolo originale Lilly Schönauer: Verliebt in einen Unbekannten ed è stata prodotta in Germania per la regia di Holger Barthel. Lara Joy Körner, Gunther Gillian e Andreas Brucker sono solo alcuni degli attori presenti nel cast, che interpretano i personaggi principali. Lara-Joy Körner è una famosa attrice tedesca, rinomata soprattutto per aver interpretato diversi ruoli sia in teatro che nel mondo della televisione tedesca (film e serie tv). Ha recitato ne L'ispettore Derrick in due ruoli (Linda e Rieke Körner ), in La nave dei sogni vestendo i panni di Luisa Schulenberg, e in numerosi film della saga di Rosamunde Pilcher e Inga Lindstrom. LiIly Schönauer - Innamorarsi di uno sconosciuto, è davvero possibile innamorarsi di qualcuno di cui non si sa nulla? È questo uno degli interrogativi che si pone Clara. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA

Clara (interpretata da Lara Joy Körner) ha una famiglia, composta dal compagno Robert ( interpretato da Gunther Gillian) e la figlia Sophie, avuta da una precedente storia. Di professione Clara fa la banditrice d'asta, ma coltiva qualche nuovo progetto professionale con il compagno Robert. Tuttavia, questi nuovi progetti necessitano il trasferimento del trio nel Regno Unito, precisamente presso l'incantevole lago di Klopein situato a Londra. Con tutti i pro e i contro che un trasferimento comporta, Robert decide di trasferirsi in leggero anticipo, in modo tale che Clara sistemi gli ultimi preparativi prima di partire. Così, Clara e la piccola Sophie hanno modo di godersi la loro cittadina natale ancora per qualche giorno. Tuttavia il destino decide, come sempre, di metterci lo zampino, in montagna arriva un giovane uomo attraente, Benedikt Sanders (interpretato da Andreas Brucker). Sembra che tra Clara e Benedikt ci sia un colpo di fulmine, l'uomo di mestiere illustra libri per bambini, ed è dotato di una sensibilità e fascino spesso introvabile in altri uomini. Anche Ben ha un passato alle spalle, dopo essere sopravvissuto ad un tragico incidente, l'uomo ha deciso di trasferirsi in montagna per godere della tranquillità che necessita, che spesso solo la natura può conferire, inoltre, spera di poter trovare l'ispirazione che cerca. Ma lontano dalle sue aspettative, Ben troverà l'amore. Clara è ad un bivio: decidere di lasciarsi questa piccola parentesi alle spalle e andare incontro alla certezza nella relazione con Robert, oppure ascoltare il suo cuore.

© Riproduzione Riservata.